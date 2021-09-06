新地夥青聯辦培訓班　郭基煇：冀青年全面了解房策　勿流於口號化

新鴻基地產郭氏基金聯同香港青年聯會，舉辦「青聯議政」領袖培訓班（房屋發展與保育篇），透過一系列課堂及實地考察，探討本港土地房屋議題。培訓班於上周圓滿結束，發展局局長黃偉綸、中聯辦青年工作部部長張志華等人出席畢業禮。



新鴻基地產郭氏基金董事、香港青年聯會會長郭基煇表示，他和香港青聯的初心是團結青年力量、鼓勵青年主動關心及積極參與公共事務，今次舉辦培訓班希望讓年輕人全面、客觀地認識香港房屋問題，「唔好成日口號化，又地產霸權，又官商鄉黑咁。」



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黃偉綸在畢業禮上簡介港府在土地供應方面的各項政策措施及成果，讚揚參與培訓班的學員十分優秀，期望學員繼續就不同議題發表意見，參與議政。張志華則提到如何結合中華民族復興、中國夢和香港夢，「香港青年的夢想跟中國夢、香港夢也是緊密相連、一脈相承的，夢在前方，夢在腳下，我們都是追夢人。」

郭基煇希望，今次培訓班可以增強年輕人對國家大政方針和香港管治者要求的全面認識，讓年輕人全面、客觀和理性地了解香港土地房屋議題，並提出可行建議。

郭基煇（左）希望，今次培訓班可以增強年輕人對國家大政方針和香港管治者要求的全面認識，讓年輕人全面、客觀和理性地了解香港土地房屋議題，並提出可行建議。。（李澤彤攝）

郭基煇：好多發展商支持增加各階層房屋供應

被問到過去香港房屋政策出現甚麼問題，導致目前的房屋難題，郭基煇認為或多或少因為「唔好運」，前特首董建華推出「八萬五」建屋計劃後，隨即迎來金融風暴及「沙士」，1998年至2008年間發展新市鎮的工作幾乎停頓，其後又因議會和機制問題，發展洪水橋、古洞北和粉嶺北的進度緩慢，最快2024年才可有第一批居民入伙。

他認為香港錯過了十年黃金時間，但相信只要全社會對準問題，以政府的決心和創新思維，可大幅改善房屋問題。

郭基煇提到，任何人看到劏房問題都會很揪心，強調很多發展商非常有心，全力支持增加不同階層的房屋供應，包括公屋、居屋、首置上車盤，甚至是5000元一呎的青年房屋。他稱只要大家同心協力解決問題，政府推出如土地共享先導計劃的「共贏」方案，大家很樂意參與。

郭基煇聯同學員探訪基層戶。（青聯提供）

學員：培訓班有助年輕人認識房屋政策

香港青年聯會主席梁毓偉指，今次培訓班為期5周，出席課程的講者和嘉賓就房屋問題提出寶貴的觀點和意見，參與的學員來自不同界別。他稱青聯不希望閉門造車，參與的40名學員中，有三分之二是非青聯委員，未來香港青聯亦有計劃再舉辦「青聯議政」領袖培訓班，下一期或專注研究本港文化及體育政策。

參與培訓班的經民聯青年委員會成員黃明輝表示，今次計劃有助他認識政府推動的房屋政策，了解到政府的房屋政策涵蓋短、中及長期方面，「政府唔係無做野」，在短期方面有針對劏房戶的政策，就中、長期而言，政府正引用《收回土地條例》收地建屋，亦有「明日大嶼」計劃，只是各項房屋計劃需要按部就班，需要的是時間。

香港青年聯會主席梁毓偉。（李澤彤攝）

另一名學員、民建聯大埔支部副主席羅志平說，課程使他更清楚青年可如何貢獻自身力量，了解到香港需要的政治人才除了要愛國愛港，亦要德才兼備、廉潔奉公。他倡議未來政商學跨界別合作，讓八大院校的青年有更多機會為政府或商界工作，培養他們服務社區及從政的決心。參與培訓班的香港青年聯會會董謝苡琳表示，最深刻的是探訪劏房及天台屋，令她切實地感受到基層住屋困境。

香港青年聯會會董謝苡琳表示，最深刻的是探訪劏房及天台屋，令她切實地感受到基層住屋困境。（李澤彤攝）