中聯辦：支聯會煽動顛覆國家政體　批無絲毫悔意　撐警依法追究

支聯會今（5日）召開記者會，副主席鄒幸彤否認支聯會是「外國代理人」，批評國安處沒有提供任何理據或證據，亦沒有給予抗辯機會，故拒絕向國安處提交資料。支聯會將於9月25日在六四紀念館召開特別會員大會，表決是否解散支聯會。



中聯辦下午發聲明，稱支聯會「解體」已是「政治事實」，又指支聯會從成立第一天起就將顛覆國家政權、推翻執政黨的領導作為其政治綱領，稱在香港實現由亂及治的今天，「一個頑固堅持對抗中央立場、煽動顛覆國家政治體制的組織行將覆滅，這是歷史大勢所趨，也是法治社會的必然。」



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稱支聯會解體已是「政治事實」

中聯辦發言人指，「反中亂港組織」支聯會今宣布啟動解散表決程序，其解體已是「政治事實」，「實際上今年以來該組織分崩離析早成『殭屍』，走向徹底滅亡只是時間問題」，又指在今日香港法治環境和歷史大勢下，一切「反中亂港組織」都不會再有作亂空間，其垮台是大勢所趨、人心所向，「我們堅決支持香港特區政府及警方深入調查、依法追究、除惡務盡，堅定捍衛法治尊嚴，全力維護香港長治久安」。

發言人又指，中國共產黨是憲法規定的中國特色社會主義的領導者，也是「一國兩制」事業的創立者、領航者和維護者，支聯會從成立第一天起就將顛覆國家政權、推翻執政黨的領導作為其政治綱領。

中聯辦發言人稱，支聯會從成立第一天起就將顛覆國家政權、推翻執政黨的領導作為其政治綱領。圖為支聯會創會主席司徒華(Getty Images)

中聯辦指支聯會成立首天 已將顛覆政權作為政治綱領

發言人批評，支聯會過去30多年來藉民主之名、行「反中亂港」之實，從未停止過煽動對國家、對執政黨的仇恨，肆意挑戰國家安全底線，又稱該會過去兩年更是變本加厲地舉辦非法集會、煽動暴力對抗，組建網上人權博物館展示港獨口號，毫不掩飾地遊說外國組織干預香港事務、甚至公開推動美國製裁香港，圖謀「攬炒」香港、推動「顏色革命」，其所作所為嚴重損害國家及香港的根本和整體利益。

中聯辦發言人又指，《國安法》頒布實施後，支聯會一些成員團體陸續宣布退出，「該組織煽動反中亂港活動、製造社會動蕩的能量已盡」，又稱注意到今年以來有十多個社會團體到警察總部請願，要求盡快取締支聯會；5月的民調結果顯示支持其解散的受訪者為28年來最高，充分說明香港的民心所向，「在香港實現由亂及治的今天，一個頑固堅持對抗中央立場、煽動顛覆國家政治體制的組織行將覆滅，這是歷史大勢所趨，也是法治社會的必然。」

對於支聯會拒向警方提交資料，中聯辦發言人稱警方完全是依法行事，又指時至今日，支聯會的聲明仍無半點對法律的敬畏之心、無絲毫對過往的悔過之意，甚至負隅頑抗，拒絕按警方要求提供資料，「法律絕不是擺設，違法必會受到嚴懲，我們堅決支持警方依法追究、嚴格執法，全力維護國家安全和香港安寧」。

發言人最後稱，多年來一些「反中亂港組織」在境外勢力的「豢養」下，「甘為傀儡，聞笛起舞，毒害香港，流惡難盡，但法網恢恢疏而不漏，時代潮流浩浩蕩盪，他們終究只能哀嘆『無可奈何花落去』。歷史將繼續證明，『反中亂港』勢力無法無天、肆意妄為的日子一去不返了。」