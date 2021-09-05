新華社：支聯會從未停止煽動仇恨國家、中共　斥頑固堅持顛覆綱領

新華社晚上以《反中亂港組織已到窮途末路》為題發表評論文章，稱過去30多年，該組織借「民主」之名、行反中亂港之實，從未停止煽動對國家、對執政黨的仇恨，肆意挑戰國家安全底線，又稱過去兩年，支聯會變本加厲地舉辦非法集會、「煽動暴力對抗」、「毫不掩飾地遊說外國組織干預香港事務」，甚至公開推動美國制裁香港，推動「顏色革命」，其所作所為嚴重損害國家及香港的根本和整體利益。



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稱「走向徹底滅亡是歷史的必然」

新華社稱，長期以來，「反中亂港組織」支聯會在香港公開發表顛覆國家政權言論，煽動市民仇視中央政府，即使在《國安法》實施後仍不收手，「繼續頑固堅持其顛覆國家政權的所謂『政治綱領』，又稱「該會及其骨幹成員均被指曾擔任外國勢力在香港代理人，涉及收受外國黑金資助在港進行政治任務」，「資料顯示，多個與『支聯會』關係密切的組織，均屬於法律定義下的外國及臺灣政治性組織及其代理人。」

評論文章續指，危害國家安全是非常嚴重的罪行，必須採取措施加以防範和制止，警方引用《國安法》第43條，要求支聯會提交相關資料，是完全合法的執法行為，指支聯會「妄稱」警方行動是「國安濫權」「無理要求」，顯示其絲毫沒有對法律的敬畏。

文章提到，事實證明支聯會所有自我辯解也是「極為蒼白與虛偽」，更指過去30多年，該組織借民主之名、行「反中亂港」之實，從未停止煽動對國家、對執政黨的仇恨，肆意挑戰國家安全底線，又說：「過去兩年，更是變本加厲地舉辦非法集會、煽動暴力對抗，毫不掩飾地遊說外國組織干預香港事務，甚至公開推動美國制裁香港，推動『顏色革命』，其所作所為嚴重損害國家及香港的根本和整體利益。」

文章最後指，「法網恢恢，疏而不漏」，《國安法》頒佈實施後，許多「曾與境外反華勢力勾結的反中亂港組織」已陸續解散，「如今的香港已不再是外國勢力可以呼風喚雨的『不設防的城市』」，「在來之不易的安定面前，香港700多萬市民堅決支持警方對支聯會等反中亂港組織依法追究、嚴格執法，全力維護國家安全和香港安寧」，強調在由亂及治的歷史性轉折中，所有危害國家安全的組織在香港都不再有生存的空間，又指支聯會已宣佈啟動解散表決程序，形容「走向徹底滅亡是歷史的必然，更是香港人民發自內心的正義呼聲」。

中聯辦發言人今天稱，支聯會從成立第一天起就將顛覆國家政權、推翻執政黨的領導作為其政治綱領。圖為支聯會創會主席司徒華(Getty Images)

中聯辦：支聯會煽動顛覆國家政體 批無絲毫悔意

中聯辦下午發聲明，稱支聯會「解體」已是「政治事實」，又指支聯會從成立第一天起就將顛覆國家政權、推翻執政黨的領導作為其政治綱領，稱在香港實現由亂及治的今天，「一個頑固堅持對抗中央立場、煽動顛覆國家政治體制的組織行將覆滅，這是歷史大勢所趨，也是法治社會的必然。」