社福界當然選委與業界會面　稱要做好民生工作　當民意傳聲筒

社福界17名當然選委與業界代表會面，聆聽他們對當然選委的期望。港區全國人大代表、社福界當然選委陳勇在會上分享指，在新選舉制度下，「愛國者治港」有了制度性保障，有利於提升特區政府管治效能、集中力量解決深層次問題及抓住機遇踏上發展快車。



全國政協委員、社福界當然選委王䓪鳴表示，未來主要工作包括聆聽社工意見，開展有效的「民生工程」，做好「民生」工作；加強與業界交流，關注機構及社工面臨的困難，協助進一步改善整筆撥款制度等，以及建立互信，充分發揮橋樑、紐帶作用，當好民意「傳聲筒」、「監督員」。



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陳勇表示，身為社福界當然選委，希望通過合適的方式與業界代表見面，聆聽業界聲音，轉達業界訴求。他說，今次座談會讓17名當然選委，可以有機會與業界面對面交流，讓業界更加認識當然選委，亦讓當然選委更好地了解業界意見。

社福界當然選委邱浩波表示，今日聆聽到不少業界寶貴意見，尤其認同將來社會福利政策要有長遠策劃，涵蓋5年至10年甚至更長時間，又稱他們未來一定會向立法會候選人或特首候選人，提出社福界訴求。

社福界選委與業界會面。（盧翊銘攝）

傳政府禁國安法定罪者任社工 陳勇：保護老弱婦孺

另一當然選委蘇長榮稱，在完善選舉制度後，會由堅定、有治理能力的愛國者治港，能減少政治爭拗，有利社會發展。他相信選舉改制後，行政主導的模式會比以往實行得更理想，由立法會監察和配合政府施政方式，解決香港深層次問題。

對於有報導指，政府擬修例將國安法納入不能擔任社工的罪行。陳勇說，不論任何身份，違法便是違法，不存在任何人可以凌駕法律，社工違法同樣應受到制裁，從原則上保護老弱婦孺及每一名市民，免於違法者入侵。他又指，《港區國安法》落實後，灰色地帶越來越少，社福界與其他界別一樣，同受法例規管。