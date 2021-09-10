保安局擬刪支聯會註冊：維護國安所需　蔡耀昌：等同被解散

被警方國安處指為「外國代理人」的支聯會，因拒絕提交過去8年營運及財務等資料，導致該會副主席鄒幸彤在內的七名常委被捕，當中鄒幸彤、主席李卓人及副主席何俊仁被控煽動顛覆國家政權罪，今日（10日）提堂。鄒也連同常委梁錦威、徐漢光、鄧岳君及陳多偉，被控未依國安處要求資料，五人均不認罪。

支聯會同時證實7名常委收到保安局局長鄧炳強信件，指擬建議特首會同行會行使《公司（清盤及雜項條文）條例》第360C條下權力，命令公司註冊處處長將支聯會由公司登記冊中剔除，要求支聯會在9月24日下午5時或之前作出書面申述。

支聯會回應指，需要徵求法律意見，稍後再作回應。



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鄧炳強：解散為維護國安 成員法律責任持續

鄧炳強在信中表示，根據《公司（清盤及雜項條文）條例》，如果一間註冊公司同屬《社團條例》所適用範圍，而其註冊或註冊豁免可根據《社團條例》第5D條被取消，則保安局局長可依例禁止其運作，特首會同行會可命令公司註冊處處長，將之從公司登記冊中剔除，其後刊憲即告解散。然而，該公司每名董事、高級人員及成員的法律責任仍然持續並可強制執行，猶如該公司未曾解散一樣。

鄧炳強表示，自己考慮了警務處處長蕭澤頤所提供的初步建議及資料，認為假若支聯會屬於《社團條例》適用社團，則根據條例禁止支聯會運作，是維護國家安全、公共安全及公共秩序所需。

鄧炳強在信中指，正式向特首會同行會提出建議前，將給予支聯會7名常委機會，作為支聯會董事可作出書面申述，期限為9月24日下午5時或之前。屆時會一併交由特首會同行會作考慮。

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蔡耀昌：做法等同政府解散支聯會

支聯會7名常委遭國安處起訴違反《香港國安法》，案件今早（10日）在西九龍裁判法院提堂。到場旁聽的支聯會前常委蔡耀昌，回應保安局擬要求公司註冊處剔除支聯會登記，他稱若程序落實，即等同政府將支聯會解散，認為若政府如此行動，需要向支聯會及公眾全面交代法律理據。他直言情況不尋常，又稱政府要考慮此舉對法律、人權的影響。

另外，被問到支聯會同被列為煽動顛覆國家政權的被告，作為前常委會否擔心自己也要面對法律後果。蔡認為國安法實施範圍難以捉摸，因此也難以評估自己的情況。