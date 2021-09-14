01消息｜官員批壟斷物資製監獄特權　囚權組織「石牆花」將解散

保安局局長鄧炳強日前批評有組織協助在囚人士建立特權和影響力，散播危害國安種子，又質疑有在囚人士聯同外面人士「裏應外合」，「壟斷」探訪物資，矛頭直指由前社福界立法會議員邵家臻成立的關注囚權組織「石牆花」。



消息指，「石牆花」疑因政治壓力，今日（14日）將宣布停止運作，「石牆花」搜集物資、書信支援等服務將逐步暫停，完成遣散程序後如有餘款，料將捐贈予理念相近團體。



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下月處理員工遣散等工作

去年成立的「石牆花」，由曾因佔中案被囚8個月的前立法會議員邵家臻發起，為在囚人士提供支援及爭取獄政改革。邵家臻當時指，希望以企業模式爭取權益，命名「石牆花」寓意囚權工作能夠遍地開花。

保安局局長鄧炳強上周表示，發現有正在還柙人士聯同外面的人，企圖在監獄內「建立勢力，從而危害國家安全」，批評有人在監房「製造特權」，包括「壟斷」探訪物品供應，「一方面斂財、另一方面亦都變為特權」。懲教署署長胡英明近日接受傳媒時，點名批評涉及初選案、正在還押的前香港眾志袁嘉蔚，在獄中涉收藏多於數量上限的違禁品，如食物、唇膏及髮夾等，認為問題不可小看，發展下去可變成招攬他人、形成勢力，「以前黑社會都是這樣去收人」。

據了解，「石牆花」今日會宣布解散，將以書信形式通知與組織有聯繫的在囚人士，並停止售賣物資；組織有關書信及物資的支援工作，則暫時延續至9月底。「石牆花」將於10月處理結束個案、員工遣散、清場等工作。至於組織餘款，「石牆花」將交由董事決定使用方式，料捐予理念相近的團體。

根據「石牆花」網站，組織由兩位全職社工、一位全職同事及兩位半職同事組成，團隊分別負責跟進在囚人士的個案，以及負責「筆友計劃」。

收入無問題惟遇政治壓力

消息透露，「石牆花」收入來源並無問題，但礙於政治壓力，決定停止運作。鄧炳強上周不點名批評後，邵家臻當時回應指，「石牆花」只是提供基本的人道支援，「沒有批准的東西不能進去，更遑論入物資挑動仇恨」，但承認受到壓力，會調整策略，減少呼籲協助尋找物資。

今年5月，「石牆花」曾發起「十萬火急行動」聯署，呼籲公眾關注監獄酷熱環境問題，促請懲教署改善，署方其後署方加速安裝滾筒扇、增設冰毛巾等，但胡英明曾批評有人打著「囚權」旗號，大肆攻擊懲教署的管理模式和羈押環境。