重組政策局︱林鄭月娥否認為博連任　為未來發展不能迴避

稅務局修訂《屬公共性質的慈善機構及信託團體的稅務指南》，任何團體如支持、推廣或從事不利於國家安全的活動，將不再獲認定為慈善團體，會被取消豁免繳稅的資格。

特首林鄭月娥今（14日）出席行會前見記者，她稱《港區國安法》實施後，有必要「講得清晰」，危害國安者不會獲接納登記依稅務條例第88條得到免稅地位。

提到下月發表的《施政報告》，林鄭月娥指政府架構重組「不能迴避」，會將有關建議交由下屆立法會討論，並由下屆政府考慮，強調與自己是否有意願參選特首無關。



第二批區議員宣誓「唔會拖好耐」

【10:30】有關區議員宣誓，林鄭月娥指，上周五已進行第一輪，有效者已獲通知，存疑者亦須提交申述，民政事務局局長會基於已掌握的資料，再作裁決。她指，法律上的準則很清楚。至於另外3批宣誓，她表示局長會先處理現行的一批，讓大家看清楚相關的法律基礎和做法，那就可以盡快處理其他區議員，「相信唔會拖好耐」。

▼港島區區議員宣誓情況▼



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正與中央商討「專家對接」通關安排

【10:22】有記者到與中央商討通關的「專家對接」詳情、健康碼等進度。林鄭指，政府正積極跟進與內地有關當局商討在什麼情況下可以逐步有序通關，現時已收到通知，中央十分支持「專家對接」安排，正要求特區疏理一些有關香港防疫工作做法等的資料，稍後可作匯報，現時正準備相關資料，會爭取盡快「對接」會面。她指，中央至今未有定下客觀具體條件，相信也要先「對接」她才可商討清楚。

她認為，特區政府現時抗疫工作仍十分有成效，最後一個本地個案已是8月17日，外防輸入很嚴，即使有個案出現亦沒有進入社區，認為這是一個好的基礎，她形容是「事實放在眼前，做得不錯」。日後開會的「專家」，林鄭指會視乎需要，最基本的當然包括食衞局、衞生防護中心、政制及內地事務局的官員，如涉及關口安排，入境處、海關、警方也會參與。

（資料圖片）

澳門立選投票率創新低 預示港情況？林鄭：都唔知邊個參選

【10:21】對於澳門剛過去的立法會選舉投票率創新低，有評論認為是因為選前民主派人士全數被DQ，林鄭被問到有關情況會否在香港重演。林鄭月娥指，年底的立法會選舉有20個地區議席，選民基礎較大，惟目前連候選人都未有，仍然言之尚早，很視乎競爭性、候選人質素及競選工作。

不過她強調選舉及被選權是公民權利，呼籲已登記選民屆時都要履行權利。

此外，林鄭承認政府正研究分拆運輸及房屋局，但強調本屆政府任期只餘下9個月，實際上難以落實並完成「拆局」，她只會做好前期基礎工作，認為目前的立法會情況較為許可，令她「諗進一步」，「拆局」是香港未來發展所不能迴避，惟強調與其個人競選連任無關。至於下一屆政府會否依計劃落實，她稱只能交由下屆特首決定。

林鄭月娥。（張浩維攝）

港台獲授權轉播全運會 林鄭將出席閉幕禮

【10:10】稅務局昨日（13日）修訂有關慈善機構豁免繳稅的稅務指南，林鄭月娥表示，有關規定一直有清晰指明對慈善團體的要求，但《港區國安法》實施後，有必要「講得清晰」，危害國安者不會獲接納登記依稅務條例第88條得到免稅地位。她續解釋國安法不只為了懲治違反國安行為，還包括防範及制止，修訂是為了讓團體及個人都清楚。

【09:50】林鄭月娥開場發言時表示，李慧詩及梁嘉儒在全運會開幕前已先得到喜訊，得一金一銅，她十分高興。她指，港台已獲中央廣播電視總台免費授權轉播全運會，港台電視31、應用程式、網頁都可看到，另有一間商業電視台也獲授權轉播。

林鄭又指，由於下屆全運會將由粵港澳三地聯合舉辦，因此她將會出席今屆全運會閉幕禮，並透露閉幕會有授旗儀式舉行，她屆時將會與粵、澳的領導人初步商討，如何協調合作，辦好下屆全運會。