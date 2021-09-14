劏房租管削加幅上限　業主會佘慶雲：已賣單位　斥誰大誰惡誰正確

政府昨日（13日）建議，修訂劏房租務管制續租的加幅上限，由15%下調至10%。香港業主會會長佘慶雲今早（14日）於港台節目上批評政府做法倒行逆施、干預市場，令劏房業主不願再經營，自己亦已出售單位。他怒斥現時政治環境「誰大誰惡誰正確」，議員和政府將業主打造成「衰人」、「賤人」。



鄭泳舜：10%幅度「勉強合理」

佘慶雲表示對於政府做法「無眼睇」，指「2+2」死約的安排對業主來說已十分不便，是次修訂更顯政府「偏幫租客」。他指劏房業主一般都是小業主而不是大業主，單位是辛苦儲錢買回來，也要承擔風險和維修開支，認為議員「個個頭頂有光環」，連同政府一起把劏房業主打造成「衰人」、「賤人」，形容現時情況是「誰大誰惡誰正確」。他表示「無興趣陪你班人發癲」，已將自身的單位出售。

立法會《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例草案》委員會主席鄭泳舜於同一節目表示，現時劏房呎租很高，不相信有大批業主會因此把劏房拆除出售，又認為劏房租管同時保障業主及租客，不會只幫一方。他指，如今將續租加租上限下調至10%，是根據差餉物業估價的指數計算，幅度算勉強合理，政府長遠亦應設法逐步增加房屋供應、減少劏房。

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劏房關注組織：有業主趁空窗期加租

全港關注劏房平台召集人鄧寶山歡迎相關調整，指最初建議加租上限定於15%「令人譁然」，10%算是「相對合理溫和」。他提到，各區團體近日接獲零星個案，劏房業主趁現時立法前的「空窗期」，於續約時加租，重申當局應在租管條例訂明「起始租金」，只是當局無採納建議。

鄧寶山亦相信，只要出租仍有利可圖，業主就不會退場，劏房租管的影響未至於佘慶雲所言那麼嚴重。