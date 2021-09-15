謝偉俊促引國安法處理「黃圈」　鄧炳強：市民須警惕「顏色經濟」

建制派立法會議員謝偉俊今（15）就「黃色經濟圈」提口頭質詢，認為「黃圈」是以經濟包裝的政治活動，已被定性為政治陰謀，只以傳統的刑事條例處理相關行為是不實際、「不中的」，敦促政府以《國安法》處理政治問題。

保安局局長鄧炳強稱，執法行動須以證據為本，如有犯罪行為，執法部門會採取行動，又稱社會須警惕「顏色經濟」，以「經濟詞彙」包裝「政治運動」，做法分化市民和損害香港自由經濟。至於是否需要新法例處理有關行為，當局會適時檢討。



鄧炳強稱社會須警惕「顏色經濟」，以「經濟詞彙」包裝「政治運動」。（李澤彤攝）

批破壞分子倡「顏色經濟」撕裂社會經濟

鄧炳強稱，有「破壞分子」提倡「顏色經濟」，以政治立場區分經濟行為，以建基於政治立場的手段，損害香港經濟及製造社會撕裂，又指香港實行自由市場經濟，一向以優質服務吸引顧客，不應以顏色和政見區分、打擊不同政見的機構。



鄧炳強又指，任何違法行為均受規管，刑事恐嚇罪、煽動文字罪、管有煽動刊物罪、《國安法》等條例也可運用，強調警方的行動將會以證據為本。

張國鈞：政治威迫現法例未對症下藥

行會成員、民建聯張國鈞稱，政治攻擊並非武力、刑事恐嚇等行為，有關人士以政治立場迫使商業機構跪低、屈服，例如針對廣告商和藝人，質疑現有法例未能對症下藥。鄧炳強指，普通市民不應該害怕起底或騷擾行為，又形容相關行為如同「黑社會行為」，「如果怕，人哋擺盤桔你就俾錢，以後個個都要俾錢、咪怕囉，呢啲人咪惡、咪犯罪囉。」

鄧炳強續指，「『正義』話俾『邪惡』聽不再懼怕，『邪惡』就會變得軟弱無力」。至於是否需要新法例處理有關行為，當局會適時檢討。

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鍾國斌稱有上市公司憂年報違《國安法》

自由黨黨魁鍾國斌則指，香港仍被評為最自由經濟體，反映《國安法》並無影響營商環境，透露有上市公司私下找他，希望他看看公司年報會否觸及國安法，認為此反映社會及市民不太了解《國安法》，問及政府會否設渠道講解《國安法》對營商環境並無造成影響。鄧炳強回應，政府除了執法外，亦會作出宣傳。

民建聯梁志祥則稱，「黃營」人士以一套政治口號和行為，將「經濟自由社會」變得「政治社會」，他反映有「黃圈」人士在店舖貼上標記，「如果唔俾錢或唔俾佢貼，就去破壞」，構成寒蟬效應。