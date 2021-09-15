記協陳朗昇：無收外國勢力分毫　提醒鄧炳強擁公權言談對人有壓力

保安局局長鄧炳強日前接受《大公報》訪問，點名批評香港記者協會倡議所謂「人人是記者」，有違專業道德，又質疑記協滲透校園，拉攏「學生記者」入會。記協反駁只有13%成員是「學生會員」，批評鄧炳強攻擊無理，強調記協不會輕易「收檔」。

鄧炳強今日（15日）再建議記協主動公開過去幾年收到的金錢，是否包括外國政治團體或人物的捐款，並公開會員名單，開誠布公，讓社會「還記協清白」。

記協主席陳朗昇回應，從沒收過所謂「外國勢力」一分一毫，而作為職工會，帳目一向都對會員公開，並受職工會條例監察。記協也從沒違反《港區國安法》或任何香港法例，強調一直保持清白（whiter than whiter)，不擔心記協因《國安法》而需要解散。

陳朗昇也表明不會公開會員資料，指記協並無取得會員授權公開資料，如公開是違反私隱條例。



傳媒教育工作與「滲透」相差甚遠

陳朗昇指，記協是註冊工會，每年都要按條例提供財務報告，否則有刑事責任，報告也有向職工會管理局提交，並在會員大會上公開，強調一直開誠布公。他說政府部門可查閱有關資料，認為應交由職工會管理局所屬的勞工及福利局負責：「一直有機制，我唔明鄧炳強局長點解突然間跨過勞福局同事，向我哋問責。」

陳朗昇亦不滿鄧炳強指記協「滲透」校園，稱通識科、中文科都有涉及新聞寫作、新聞採訪和新聞倫理道德等議題，過去有與學校合作，安排記者到學校分享，不涉及任何政治立場。他形容「滲透」用詞非常不理想，如果有人說少年警訊是「滲透校園」，他同樣會覺得說法不對，強調向學生傳授的是解讀新聞的方式、鼓勵他們多看新聞，並無任何政治立場。

提醒鄧擁公權力言談對人有壓力

陳朗昇指不想猜測鄧炳強言論的目的，但指鄧作為一個有公權力的人，言論會對人形成壓力。被問到近期有不少公民組織解散，會否擔心記協成為下一個目標，陳朗昇說與其他組織不同，記協與政府僅屬禮節性交往，沒有責任或法定權力，強調記協沒有違反《國安法》或其他香港法律，一直根據職工會條例和會章行事，不擔心記協會因為《國安法》而面臨解散。

他續指記協面對眼前風高浪急的環境，在公眾監察下一直保持清白（whiter than whiter），會堅持捍衛香港新聞自由及記者權利，「無咩野可以畀人抽秤到」。他說記協會堅持至最後一刻，不會輕言解散，希望政府不要用「釣魚」的方法，逐一向個別團體施加壓力，認為這並非香港一貫的做事方法。

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記協無違國安法 不擔心需要解散

陳朗昇又提到，暫沒「中間人」接觸記協，但只要建基於事實基礎，他們樂意與任何人溝通。記協自《國安法》實施以來，一直約見特首、警務處處長及政制及內地事務局局長等，至今未有回覆，陳指「你今日問我攞會員名單，但我哋呢幾個月車牌查冊會畀人告......所有資料想搵，搵唔到，你哋要求我哋攤開肚皮，攞晒資料畀你睇，咁樣合唔合理？」

至於鄧炳強聲稱記協沒有即時譴責個別傳媒被人恐嚇，陳朗昇表明，對於任何政治立場的人士，都會一視同仁，正如無綫新聞採訪車被破壞，記協亦即時反應。但他表示對於一些媒體受到不公對待，在了解當事人受襲過程時要很久才獲得資訊，因此沒有即時表態，強調只要掌握到基本事實，也會即時表態。因此，他認為鄧炳強的說法並非事實。