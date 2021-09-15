鄧炳強建議記協考慮公開捐款來源、會員名單：如感委屈可開誠布公

保安局局長鄧炳強日前接受《大公報》訪問，點名批評香港記者協會倡議所謂「人人是記者」，有違專業道德，又質疑記協滲透校園，拉攏「學生記者」入會。記協反駁只有13%成員是「學生會員」，批評鄧炳強攻擊無理，強調記協不會輕易「收檔」。

鄧炳強今日（15日）出席立法會會議後見記者，建議記協主動公開過去幾年收到的金錢，包括是否外國政治團體或人物等捐款，並公開會員名單，開誠布公，讓社會還記協清白。他又指，對記協的質疑並非來自他個人，而是社會很多人，如果記協沒有面對質疑的器量，他感到失望，但強調他只是提出建議，不代表會否用權力作出要求。



記協發聲明回應，透露有效會員共486人，包括正式會員佔331人、「學生會員」佔56人等，但拒絕鄧炳強建議在「撇除個人資料」下公布會員名單，指會員任職的傳媒機構亦是「個人資料」一部分，若未經當事人當意公開，會違反《私隱條例》。



質疑《蘋果》《立場》有指控 記協即「第一時間譴責」

鄧炳強表示，質疑記協的不止是他本人，亦來自社會，「究竟記協是否政治中立？是否有特別政治傾向？」他舉例，過往每當《蘋果日報》、《立場新聞》記者宣稱受不合理對待，「記協就會第一時間跳出來譴責，但相對《東方日報》有一名記者，被一個傳媒大老闆（指壹傳媒創辦人黎智英）去刑事恐嚇，已去到檢控階段，看到記協採取完全不同的態度，令社會很多人質疑，究竟它（記協）是否對有一些特別政治傾向、想法的人，而有不同想法呢？」

他又質疑「任何人記者」問題，稱自己一向尊重新聞自由，亦認為所有市民都有採訪權利，但採訪不代表一定是記者，「記得記協主席講過，一名13歲小朋友是『學生記者』，但我的概念，一個專業記者應該受過專業訓練、經過考核、有專業信念、價值觀及專業操守，如果任何一個13歲小朋友都是『學生記者』，究竟記協的記者專業性去到哪裡？會否對其他受過專業訓練、規範的記者是不公平對待呢？」

否認向記協施壓 只是「建議」

鄧炳強又指，記協應主動澄清，過去5年有無進入校園宣揚政治傾向，並建議公開過去幾年收到的金錢，包括是否外國政治團體或明顯政治傾向的人捐款，認為記協應開誠布公，公開會員名單、來自哪些媒體及學校，相信社會還記協清白。

鄧炳強說，他只是對記協作出建議，「並不是說我會打算用或不用權力」，亦不認為是施壓，「只係講心底說話」，「如果我講每一句嘢人地都話係施壓，對我或所有政治問責官員、任何人講的事都是不公平」，又指如記協感到委屈，可開誠布公。對於記協昨反駁有關訪問是不實指控，鄧炳強稱把有關質疑說出很合理，「如果作為專業團體，連人哋問你問題、質疑吓你，你呢個氣量都無，我都有啲失望。」

至於記協曾發聲明回應《東方日報》記者事件，鄧炳強稱「大家眼睛很雪亮」，認為記協在該事件中，是在「千迫萬迫底下」很不情願地回應。

記協：鄧炳強建議邏輯混亂 涉鼓吹違私隱例

記協迅速發聲明回應，指截至今日下午2時，記協有效會員共486人，包括正式會員331人、附屬會員22人、公關會員34人，學生會員56人，另有退休會員及永久會員共43人。記協指，會員來自多間傳媒機構，會籍有效期為一年，需每年續會；若會員任職的傳媒機構已停業、或會員已經離開傳媒行業，則不能續會。

對於鄧炳強建議記協在「撇除個人資料」下公布會員名單，記協質疑其建議邏輯混亂，「令人百思不得其解」，因會員所任職的傳媒機構，亦屬「個人資料」一部分。記協又指，根據《個人資料（私隱）條例》規定，未經當事人同意，記協不能披露會員個人資料，「若要求本會應公開會員名單或其所屬機構『以釋公眾疑慮』，實在有鼓吹本會違反《私隱條例》之嫌。」