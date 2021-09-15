潘兆平倡抗戰紀念日列法定假期被否決　商界：有紀念價值不需放假

鄉議局主席劉業強在立法會提出「推動抗日戰爭歷史的教育」議員議案，勞工界立法會議員潘兆平提修正案，建議將9月3日中國人民抗日戰爭勝利紀念日，定為法定假期。原議案及工聯會陸頌雄的修正案在無反對下獲通過，但潘兆平提出的修正案只有他本人、工聯會4人、謝偉俊及何君堯投贊成票，其餘建制議員投棄權或反對票。



經民聯主席盧偉國與7名黨友投棄權票，指將9月3日訂為公眾假期有保留，認為有紀念價值的日子不一定要放假，紀念活動亦不一定要在同一日舉行。投棄權票的經民聯劉業強指，潘兆平的出發點良好，政府值得研究，但須先取得廣泛共識，平衡與各行各業運作和經濟影響，達致雙贏方案。



何君堯：日本人同美國人滅華心不死

劉業強在議案中提到，中國共產黨是中國人民抗日戰爭的中流砥柱，在其領導下的抗日游擊隊東江縱隊港九獨立大隊，於日軍佔領香港期間，在多個地點抗擊日軍及營救盟軍，為抗日戰爭勝利作出重大貢獻，建議加強學校教育，從課程設計、專題研究、研討會或校際比賽等不同途徑，讓學生正確認識抗日戰爭歷史。

劉業強又建議，加強向社區推廣抗日事蹟和文物保育工作，例如設置抗戰紀念館及文物徑、將抗戰遺址列為法定古蹟、設立遺址名錄、豎立抗日英烈紀念碑、組織專題展覽及導賞團等，讓公眾對這段歷史有更深的認識，認為是讓人心回歸的好時機，讓青年人明白香港的繁榮安定是建基於國家安全，避免學生再輕易受外部勢力煽動和荼毒。

陸頌雄提出修正案，建議製作完備的抗日戰爭歷史教材套，包括收錄抗日游擊隊東江縱隊及昔日香港民眾抗日事蹟的全面資料，以便中、小學可利用相關資料作研習，又建議建立香港抗日戰爭數碼資料庫，蒐集及儲存不同形式的歷史資料，包括口述歷史、文獻、檔案等，並將資料庫開放給公眾使用等。

何君堯發言時重提一段日本史，指1853年「黑船事件」，將幕府200多年的閉關自守打破，後來明治維新的20年後，日本軍隊將北洋艦隊打至「稀巴爛」，「後來突然出咗一個日皇明治維新，推咗一個咁嘅政策，16歲，佢（明治）識得乜野，日本就係俾一個明治維新、年輕皇帝帶領，通過呢個運動，用咗20年就將北洋濫隊打到稀巴欄。」

何君堯續指，日軍於二戰攻打珍珠港，最終「返嚟俾人濕」，被美軍在廣島和長崎放下兩粒原子彈，又稱由二戰結束後，「日本仍係美國代理人」，「呢個歷史要睇得通…...日本人同美國人滅華心不死，兩世紀已經有狼子之心。」

潘兆平修正案被否決 民建聯、經民聯、新民黨投棄權

潘兆平提出修正案，將9月3日訂為公眾假期。民建聯周浩鼎指，該黨對建議有保留，指已有工商界代表表述，指對建議有保留，認為應由勞資雙方協商再定案，認為要小心處理。盧偉國與7名黨友投棄權票，指將9月3日訂為公眾假期有保留，認為有紀念價值的日子不一定要放假，紀念活動亦不一定要在同一日舉行。

劉業強指，潘兆平的出發點良好，政府值得研究，但須先取得廣泛共識，平衡與各行各業運作和經濟影響，達致雙贏方案。

潘兆平的修正案被地區直選和功能界別否決，民建聯13人、經民聯8人、新民黨2人、廖長江、陳健波、姚思榮、馬逢國、謝偉銓、醫學界陳沛然等29人投棄權票；自由黨易志明、鍾國斌、邵家輝及張宇人投反對票；只有潘兆平、工聯會4人、謝偉俊及何君堯投贊成票。