選委會｜7「凸章」分組　「陪跑者」幾全敗　林鄭友好趕上尾班車

選舉委員會界別分組選舉昨（19日）舉行，只有13個界別分組有競爭，其中7個分組因在提名期最後一日有參選人報名，令這些本身已「齊章」的界別變得有競爭，包括法律界、中醫界、科技創新界、商界（第三）、金融服務界，以及港九及新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會代表，當時政界已有說法指是「陪跑」居多。



選舉結果出爐，《香港01》發現該7個分組「後來者」的戰果，大部分敗陣而回，其中法律界的律師白濤僅得9票落敗；出選商界（三）的華潤堂副總經理曹偉勇，亦以18票低票落敗。不過，在最後一日報名、曾為林鄭月娥助選的西頁區議會前主席吳仕福，則趕上尾班車成功當選。



法律界「單頭」白濤低票落敗

法律界共15個選舉產生席位，由30個團體選民選出，資深大律師湯家驊及梁定邦、全國政協劉漢銓等15人組成名單參選，最終全勝，律師會前會長彭韻僖成票后，聯同其他兩人取得最高的29票。在提名期最後一日報名的律師白濤，只得9票落敗。

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科創界協調名單全勝

科技創新界共有14席由選舉產生，慧科資本有限公司聯合創始人邱達根、海康生命科技有限公司主席暨行政總裁于常海、中大醫學院副院長（研究）盧煜明、「日日煮」（Day Day Cook）創始人朱嘉盈等14人，組成名單「TI Power 創科力量」參選，最終全數當選。

在提名期最後一日，香港物流及供應鏈多元技術研發中心行政總裁黃廣揚報名參選，令選舉出現競爭，黃廣揚最後僅得9票黯然落敗。朱嘉盈為15名當選人中的票數最低，只得46票。

臨尾報名 吳仕福最低票當選

在第四界別的「新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員代表」，有80席由選舉產生，在提名期結束前一晚，剛好有80人報名，惟現任西貢區滅罪會主席、曾為林鄭月娥助選的吳仕福，連同及沙田分區委員會副主席劉德榮在最後一日參選，最終二人命運各異，前者以最低票（626票）當選，後者僅得91票。

至於「港九分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員代表」，共有78人參選，競逐76個席位，林博、李嘉盈在最後時刻參選，林博與多人組成「地區力量聯隊」參選，李嘉盈則為香港島候選人聯隊成員，最終二人齊齊落敗，與其他當選人差約600票。

中醫界關之義墮馬 「凸章」彭祥喜當選

證劵商協會副主席朱李月華、金銀業貿易場理事長張德熙等人，組成16人名單，出戰金融服務界選委，惟陳志華在最後關頭參選，令界別「凸章」，最終「朱太名單」全勝。

商界（第三）方面，選民人數共93人，華潤集團粵港澳大灣區首席戰略官李浩然等17名中資企業代表出戰，最終17名全勝，各人得票徘徊在80多票，「後來者」曹偉勇僅得18票落敗。

亦有個別分組由「單頭」候選人勝出，香港註冊中醫學會會長陳永光等人組成「岐黃聚賢」15人團隊參選，只有14人當選，註冊中醫師關之義僅得25票落敗，在最後一日報名的獨立候選人、濟生堂製藥廠創辦人彭祥喜，以28票當選。總括而言，9名在提名期最後一日報名人士，最終只得2人成功當選。