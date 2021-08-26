楊潤雄：新學年加強價值觀及國民教育　設一站式網上平台整合資源

開學在即，教育局局長楊潤雄今日（26日）撰文指，新學年除了繼續支持學校做好各學科教育工作外，亦會加強推動價值觀教育及國民教育，冀培育同學成為有識見、負責任及愛國愛港的未來社會棟樑。

教育局又會整合年曆，提供學習活動建議，讓學校在新學年合適日子加強安排國民教育校本活動，加強培養學生國民身分認同，包括中國人民抗日戰爭勝利紀念日、國慶日、國家憲法日、南京大屠殺死難者國家公祭日、五四青年節等，形容這些日子是適宜推動國民教育的時機。



教育局局長楊潤雄。（資料圖片／盧翊銘攝）

鼓勵學校營造正面學習氛圍

楊潤雄撰文指，新學年會鼓勵學校於校內營造有利推動價值觀教育的正面學習氛圍。學校可靈活運用教育局每年提供的「全方位學習津貼」，或透過申請優質教育基金「我的行動承諾——感恩珍惜‧積極樂觀」撥款計劃，獲取額外資源，推動與價值觀教育相關的學習活動。

他強調，當局會加強包括《憲法》、《基本法》和國家安全教育在內的國民教育，增強學生的國家觀念及對「一國兩制」的正確認識，讓學生可在課堂內外全方位認識國家的歷史、文化、經濟、科技及政治體制等；同時加強本港學校和師生與內地對接交流，讓他們更好地了解國情及發展狀況。

▼2021年國家安全教育日▼



另外，楊潤雄稱在今日發出的教育局通函中，整合了「國民教育──活動策劃年曆」，並提供學習活動建議，讓學校在新學年合適日子加強安排國民教育校本活動。當局今日亦推出「國民教育一站通」網上平台，整合了與國民教育相關的學與教資源和推廣活動，內容涵蓋《憲法》、《基本法》及國家安全教育、中國歷史及中華文化教育、博物館學習等範疇。

新學年續安排升國旗儀式教師工作坊

教育局亦已在「培訓行事暦」上載9月份為中小學及幼稚園教師而設、有關升國旗儀式的網上研討會，並會於新學年持續安排有關升國旗儀式的教師工作坊，加強支援學校通過恆常的升掛國旗和奏唱國歌儀式。