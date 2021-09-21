伍淑清中秋賀生日　盼年輕人認識中國　「有家才有國」

今日（21日）是中秋節，亦是美心已故創辦人伍沾德長女、選舉委員會商界（第二）選委伍淑清的農曆生日。她接受《中央電視台》訪問時表示，自己在農曆八月十五，晚上8時出生，每年生日也覺得很高興，因為「中國人對八月十五很重視」，在中秋節一家團圓。



伍淑清的中秋願望是「國泰民安」，她稱有家才有國，她和家人很重視自己中國人的身份，認為應從小灌輸年輕人家國概念、「懂得自己的根從哪兒來」，培養年輕人認識國家、國旗。



伍淑清：中國人對八月十五很重視

伍淑清表示，即使在殖民地時代，家人非常重視培養他們家國概念，「我覺得從小有這個灌輸，有個概念，你懂得自己的根是從哪兒來，你有這個根，也懂得自己的歷史、以前的歷史、現在的歷史，將來你要這麼做一個有用的中國人，我們很重視自己中國人的身份。」

她希望培養香港年輕人認識自己的國家和國旗，指她在成立的中華青少年歷史文化教育基金，在1998至2007年，舉辦了過百個內地交流團，改變香港年輕人到內地的理解。

何超瓊（左）和伍淑清（右）2019年在聯合國人權理事會會議上批評香港的示威者。（觀察者網）

2019年反修例運動期間，伍淑清反對罷課，並在聯合國人權理事會上批評示威者破壞香港，成為反建制陣營的針對對象，伍淑清說：「我覺得有時候在路上走路，有個人走過來說，我們支持你說話，我覺得有人敢出來說這句話，我覺得這個人很勇敢，我說謝謝，我說大家共同都希望香港更好，就行了。」

她回想起當年的中秋節，她在日內瓦出席聯合國會議，與來自廣州的女生渡過中秋，「送她盒月餅，祝賀她中秋節快樂，她非常高興，她說沒有想到有人從香港送一盒中秋月餅給他們。我鼓勵更多內地的年輕人，應該在聯合國機構多接受生活的鍛煉，多了解一下將來怎麼可以在外面為我們的國家說話。」