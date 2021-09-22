陳恒鑌倡三隧分時段收費　增泊車轉乘配套加強交通承載力

本港交通擠塞問題近年持續惡化，民建聯立法會議員陳恒鑌提出三項建議，以應對新界發展區未來人口增長所造成的交通問題。陳恒鑌今（22日）提出倡議書，建議強化泊車轉乘設施，在實時顯示泊位供應的政府應用程式內，加入私人泊位供應情況，人工智能以交通燈控制車流等，並重新研究隧道收費模式，透過不同時段差別收費調整車流。



陳恒鑌不諱言，過去運輸及房屋局合併原意是為了解決，興建房屋時交通配套不足遇到的阻力，惟成效不彰，近年在交通方面缺乏策略。他明言如果支持「拆局」，希望有助政府專注解決交通策略落後的問題。



陳恒鑌提出三項建議，以應對新界發展區未來人口增長所造成的交通問題，包括強化泊車轉乘設施，人工智能以交通燈控制車流等，並重新研究隧道收費模式。（廖雁雄攝）

人口不斷北移致交通超負荷

陳恒鑌在記者會指，新界西北規劃新發展區，本港人口過去一直北移，料未來施政報告將進一步發展新界北。而統計數字顯示，中產亦有北移情況，增加了市民擁有汽車的比率，認為未來交通基建會進一步落後於人口增長。

他指新界早期開發新市鎮已經交通飽和，在2009至2019年間全港人口增長7.81%，當中新界增加9.47%。同期，全港住戶每月入息中位數增長64%，新界則增加了82%，認為數據顯示中產有北移情況，相信本港近10年私家車增長也與此有關。

陳恒鑌表示，面對汽車增長明顯，政府卻甚麼都沒有做，用以疏導新界西交通的11號幹線興建需時，而本身推出的泊車轉乘位置都依賴鐵路，放在鐵路站附近，而且使用率已經飽和，令新界市民惟有駕車出市區，造成擠塞。

交通樞紐可一地多用建泊車轉乘設施

陳恒鑌促政府重塑泊車轉乘政策，強化支援陸路的泊車轉乘系統，包括在大欖隧道、青嶼幹線、馬料水及小欖增建轉乘泊車設施，包括過海隧道附近。他建議一地多用，在多層停車設施上興建大樓發展。

陳恒鑌的另一建議，是希望政府加強智慧城市藍圖2.0內的建議，批評目前政府應用程式只提供政府停車場的車位數字，希望當局重新制定，考慮立法強制私人停車場提供實時車位數字，一併顯示。他提到，內地已有人工智能交通燈管理、物聯網等；反之，香港在1970年是東南亞首先推出電腦化區域交通控制系統的地方，但之後數十年發展不足，建議參考人工智能調度車輛、道路及交通燈的系統，指內地杭州就透過人工智能系統管理，令交通擠塞大幅改善。

+ 1

三隧分流未獲支持因劃一收費

至於隧道收費方面，陳恒鑌建議當局將收費重新定義為調節交通之用，他稱2019年政府推出三隧分流得不到支持的主因，就是打算劃一收費：「例如紅磡的車去了西隧，只會大家一起塞」。陳建議，未來當西隧及大欖隧道都歸政府所有時，隨自動不停車收費系統的應用，可以建立基於時間改變收費的系統，以較便宜的收費，吸引駕駛人士避開繁忙時段的車龍。