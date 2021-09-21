選委會︱非建制派近乎「清零」　林鄭反問：無參選點令佢當選？

經選舉改制後的首場選舉委員會選舉周一早上完成，最終非建制派只有新思維狄志遠一人當選，近乎「清零」。特首林鄭月娥今早（21日）表示，今次選舉最重要的目標就是確保「愛國者治港」。她提到，整個選舉只有一名參選人不能參選，又反問「如果他（民主派）都沒有參選，我們怎令這一類人士當選呢？」林鄭呼籲民主派或非建制派人士在未來的立法會選舉思考，指他們如果是愛國者並為香港好，當然可以參選。

另外，林鄭被問到認為何謂民主時，強調民主應該是對人民有利，呼籲市民熱切期待有了「優質民主」的制度，是否可以切實提升管治效能、解決民生議題、有助本港融入國家發展大局，指這些標準可測試制度是否優質，是否符合民主精神。



反問愛國者要求是否「很苛刻」

有記者在行政會議前問林鄭，選委會選舉只有一名非建制派當選，指中央不想「清一色」，可是選委會投票者似乎並無此想法，問要如何說服民主派參選。

林鄭月娥回應指，本星期剛舉行了完善選舉制度後的選舉，強調選舉最重要目的是確保「愛國者治港」，要參選人要符合此法定要求。她強調，法定要求上已設有負面清單、正面清單，以及須通過資格審查委員會，「追本溯源，就是要確保愛國者治港，沒有說一個愛國者但政見不同，或者對政府較批判就不可以參選」。

林鄭續指，整個選舉只有一名參選人不能參選，反問「如果他們（民主派）都沒有參選，我們怎令這一類人士當選呢？」

她表示，在愛國者治港下有多元聲音，歡迎進入政治體制，反問「要擁護基本法，效忠中華人民共和國香港特別行政區是否很苛刻的要求呢？」她又指這問題要問這些「自認為非建制派或民主派」，在未來立法會選舉認真思考，如果是愛國者，為香港好，當然可參選，至於是否符合法定條件、能否參選，則視乎資審會決定。

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被問何謂民主 林鄭：對人民有利益

另外，林鄭被問及今日如何判斷何謂「民主」時，她首先反問「整個完善選舉制度的意義在哪？」，再回應道，香港的制度是「一國兩制」，以一國為本、一國為先，政制體制亦是如此，故不能容許非愛國者透過公開選舉進入特區政治體制，從而危害國家安全，而過往也實際發生了這些問題，全國人大常委會才修訂《基本法》附件一及附件二。

她強調，目前產生了更符合香港在「一國兩制」下憲制秩序，更符合行政主導管治香港，不會為國家帶來國家安全風險，「某程度上是更加符合香港的民主制度」，強調都是透過選舉產生，並重申民主制度要符合當地情況。她再反問：「民主最終我們想要怎樣？就是對人民有利嘛，相信無人會推一套民主制度與人民利益打對台，你選了我，就令我日子很難過，是不會的吧」。她呼籲大家應該熱切期待，有了優質民主的制度，是否可以切實提升管治效能，解決民生議題，融入國家發展大局，指這些標準即可測試制度是否優質，是否符合民主精神。