新思維去信地產建設商會　倡重推私人參建居屋計劃

香港房屋供應一直短缺，近日更傳出中央「下令」地產商，要配合政府助解樓荒。新思維今（23日）去信地產建設商會，呼籲地產商配合重推「私人參建居屋計劃」，以六折賣樓，並將建議轉交政府。

新思維表示，房屋問題不斷惡化，政府未能及時提供土地，而地產建設商會不少成員擁有新界可發展土地，故建議地產商發展位處新界的合適地段，由政府提供大幅度的補地價拆讓，興建私人參建居屋，並提高地積比率，達致地盡其用。



新思維去信地產建設商會，建議重推「私人參建居屋計劃」。（資料圖片）

新思維指，參考近期鑽石山新居屋的售價，估計每個單位建築成本約100萬元，一個400多呎兩房單位，經六折後售價約300至400萬元，令上車市民可以負擔。新思維稱，若未來數年，每年有2萬個私人參建居屋落成，5年計單位可達10萬個。

新思維認為，以折讓價推售私人參建居屋單位，發展商仍可取得利潤及開拓新界土地，同時可協助港府解決房屋問題，騰出大量公屋單位，讓基層市民加快上樓，中產家庭也可置業，「今日為香港『讓利』，其實是為未來香港社會『儲蓄紅利』」，形容建議為三贏方案。

沙士前25年三成居屋屬私人參建

私人參建居屋計劃早於1978年代設立，較為知名的，包括全港唯一一個位於地鐵上蓋的居屋屋苑太古康山花園，本屬康怡花園一部分，入伙前由發展商悉售予房屋委員會，再作為居屋以折讓價出售予合資格人士。到2003年沙士前，共有三成居屋屬私人參建，計劃當年是因應發展商要求共享「資助房屋建屋利潤」而推出，私人參建模式多元，亦有在土地招標時列明細則，政府建成後全數以保證價格回購。

除了康山花園，私人參建項目包括九龍居屋王富榮花園、麗晶花園及愛蝶灣等。另一種混合發展模式，由私人發展、再抽出特定比例作居屋出售，例子有鴨脷洲深灣軒及長沙灣碧海藍天，最終因亞洲金融風暴叫停，並全數改為私樓形式出售。