回顧孫中山在港起革命　梁振英盼青年承繼　陳茂波：終由中共領導

中國和平統一促進會香港總會和香港僑界社團聯會今（23日）在會展舉辦「香港各界紀念辛亥革命110周年大會」，全國政協副主席、前特首梁振英致辭時稱，本港紀念辛亥革命110周年具特殊意義，因孫中山在港讀書、策劃革命、傳播革命思想，並在本港籌措革命所需經費及物資，希望青年繼續把革命精神傳承和發揚光大。



財政司司長、署理特首陳茂波指，本港回歸已二十多年，或許本港存在不少問題和矛盾，但在國家堅實支持和一國兩制的獨特優勢及自身不懈的努力，融入國家發展大局、抓著發展機遇，必定化解這些矛盾，逐步進入由治及興的新階段。



梁振英盼青年傳承革命精神

梁振英在致辭時回顧辛亥革命的歷史，指香港紀念革命具特殊意義，因孫中山在香港讀書、策劃革命、傳播革命思想，在本港籌措革命經費和物資，這些事情都發生在上環、中環和新界，及今天生活路過的大街小巷，革命與本港地理和歷史的淵源，也有文化的脈絡，本港透過歷史研究和文物保育，重溫波瀾壯闊的歷史轉折，希望本港青年可繼續傳承革命精神，將精神發揚光大。

梁振英續指，百年前中國山河破碎、內憂外患、人民蒙難，孫中山提出共和主張，廢除一朝一姓、封建帝制，傳播民主共和理念，認為辛亥革命的偉大在於革命推動的歷史進程是跨越性，為民族帶來的覺醒是翻天覆地，期望本港青年從辛亥革命汲取歷史養分，全面和深入地認識偉大的祖國和民族。

陳茂波指無數革命先烈拋頭顱、灑熱血，為革命前仆後繼令人動容，最終在中共領導下，走出中國特色社會主義道路。（吳倬安攝）

陳茂波：革命先烈前仆後繼令人動容

陳茂波致辭稱，回看當天的歷史，心裡有百般感受，百年前中國受盡欺凌，社會動盪，人民生活在水深火熱之中，列強對中國虎視眈眈。回顧歷史，無數革命先烈拋頭顱、灑熱血，為革命前仆後繼令人動容，最終在中共領導下，全民人民艱苦奮進，走出中國特色社會主義道路。

陳茂波指辛亥革命對港有三點重要意義，指革命說明發展沒有一成不變的路途、須從人民中找到力量，又說明偉大事業不是一帆風順，必須意志堅定、勇於破解困難。陳茂波續指，本港回歸已二十多年，或許本港存在不少問題和矛盾，但在國家堅實支持和一國兩制的獨特優勢及自身不懈的努力，融入國家發展大局、抓著發展機遇，必能化解這些矛盾，逐步進入由治及興的新階段。

劉結一指祖國必須統一和必然統一，絕不為任何形式「台獨」等分裂活動留下任何空間。（吳倬安攝）

中聯辦批割裂「歷史」與「當代」中國

中聯辦副主任羅永綱指，那些將「歷史中國」與「當代中國」割裂，把當代中國與中共領導割裂的歪論，若不是偽愛國者的遮醜布，就是另有用心者的迷魂湯。國務院台灣事務辦公室主任劉結一則指，祖國必須統一和必然統一，是歷史發展的定論、大勢所趨、大義所在及民心所向，是任何人、任何勢力都無法阻擋，又稱願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為任何形式「台獨」等分裂活動留下任何空間。

國民黨洪秀柱致賀：兩岸同實踐孫中山理想

曾任國民黨主席、參與國民黨總統初選的洪秀柱撰賀文，指孫中山領導下誕生亞洲首個民主共和國，喚醒千萬中國人可當家做主，又指孫中山「見證從君主專制」走向民權民主的機緣彌足珍貴，「兩岸三地人民自當珍惜」，又指作為孫中山的信徒，只要秉持孫中山的意志，兩岸可共同實踐孫中山理想中的中國，共同打造均富、強盛、民主、自由，立足世界頂端的中國。