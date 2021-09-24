拆局｜李華明「最後催票」難礙大局　三因素左右民主黨參選取態

民主黨周日（26日）召開特別會員大會，討論及決定民主黨是否參選今年12月立法會換屆選舉。綜合民主黨中人分析，周日會員大會的結果受數個因素影響，包括授權票數目、李華明近日言論，以及今早的區議員宣誓結果等。

民主黨元老李華明近日接受傳媒訪問，表明若民主黨不參選又不解散，他將會退黨，有黨員視其言論為「參選派的最後催票」。據了解，李華明確實代表黨內部分人的聲音，但反對參選的黨員仍佔大多數，加上他在黨內的影響力已漸降，預計難「左右」黨員決定。

此外，九龍區區議員今早將宣誓，有民主黨人認為，宣誓結果或可預視會員大會的投票結果。該人直言，倘油尖旺區議員、捲入初選案但無被落案起訴的涂謹申亦收到查詢信件，將折射鄺俊宇被DQ的命運；同樣若黨副主席、觀塘區議員梁翊婷亦被DQ，加上中委蘇逸恒已失區議員資格，根本「選都唔使選」。



據了解，今天下午將截止遞交授權票，有中委稱今年收集授權票的情況不算熱烈，料佔整體得票的3成。（資料圖片）

今午截止遞交授權票 料佔整體票數3成

有民主黨中人「沙盤推演」特別會員大會的各種可能性，其中有黨員分析，過往親自出席會員大會或透過授權票參與投票的黨員，約有250人，授權票比例約佔整體票數4成，該人指隨著有黨友入獄、離港、淡出政圈，預料出席人數和授權票數目將減少。

據了解，今天（24日）下午將截止遞交授權票，有中委稱今年收集授權票的情況不算熱烈，過往授權票主要來自新界東、西，「港島、九龍無乜票」，加上不少「揸票人」已被還押、離港或淡出，形容「參選派唔係揸好多票」，因此估計是次授權票將佔整體票數約3成，料無法發揮「關鍵少數」或左右大局的作用。一名前區議員亦估計，授權票數目「今次反而唔係太多」，「反正大家都預料結果係乜，費事投票。」

或有黨員提修正案 就字眼提出修訂

多於一名民主黨員私下笑言，擔心出現「戲劇性流會」的情況，但亦有中委指，根據民主黨黨章，開會法定人數為不少於50名合資格會員親身或派代表出席的會員，每人不可代表多於5名會員出席及投票，因此流會機會極低，「基本上唔會發生，計埋授權票，親自出席嘅會員同『揸票人』，點都會夠50票。」

有中委估計，屆時或有黨員就議案提出修正案，將原議案作進一步修訂，「可能有人將會字眼修訂做『是否推薦』黨員參選，又或者會有人喺修訂加入『不反對參選』」，亦有可能「修訂到唔支援黨員參選」，但議案的含義和原意不會因修訂而改變。

▼民主派7名港島區議員被DQ 包括民主黨蘇逸恆▼



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九龍區議員今宣誓 「參選派」會否被DQ成關鍵

另有民主黨人認為，今日進行的九龍區議員宣誓同樣關鍵，該人稱，若屬「參選派」的觀塘區議員梁翊婷同樣接獲查詢信件的話，等同很大機會被取消資格，直言連梁翊婷都被DQ，根本「選都唔使選」。有民主黨人則認為，現時並非選與不選的問題，而是「有冇人（人選）出」的問題，若「參選派」都被取消資格，都不用再談參選與否。

有民主黨人指，連「參選派」、東區前區議員蘇逸恒被DQ，可見中央根本不重視或「無預過」民主黨參選，認為中央或由頭到尾只想「玩弄」民主黨和民主派。不過，亦有民主黨成員認為，若中央不想民主黨出選，全國僑聯副主席盧文端就毋須多次發文，勸迫民主黨參選。

民主黨元老李華明日前表明，若民主黨不派人參選，他將會退黨。（資料圖片/梁鵬威攝）

李華明「退黨論」 黨內未見大迴響

民主黨元老李華明日前接受傳媒訪問表明，若民主黨不派人參選他將會退黨，但有關言論未見在黨內引起太大迴響。多於一名民主黨中人直言，李華明的說話不具影響力，更有指「獄中嘅人（民主黨成員）講一句好過佢（李華明）講十句」。但亦有民主黨中人認為，李華明一向較為溫和，認為他只是道出現況，該人稱，若民主黨不選與解散確實沒分別，相信李華明的言論都是大家要思考的問題。