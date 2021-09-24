施政報告｜民主黨促收回棕地興建公屋　取消明日大嶼計劃

特首林鄭月娥任內最後一份《施政報告》將於下月6日發表，民主黨今（24日）舉行記者會，提出多項建議，包括促請政府按《基本法》要求落實雙普選、建議政府取消丁權，以及使用《收回土地條例》發展新界棕地興建公屋等。



民主黨現時並無任何立法會議席，預計政府多大程度會接納相關建議？羅健熙指，政府應廣納不同意見，他認為從管治來看，若政府願聽取和落實不同人士意見，縱使非議會內的意見，對政府來說是百利而無一害。他強調，民主黨會繼續提出不同意見，希望政府會兼聽。



促落實雙普選 羅健熙：未聽任何人指目標不存在

民主黨促請政府應履行《基本法》第45條及68條，落實「雙普選」，同時建議加強人權教育和研究，將人權教育納入國民教育體系。

被問選舉改制後，落實「雙普選」的可行性，羅健熙表示，明白現時的政治環境困難，「我們相信《基本法》寫下的事，香港人有期望是很正常，也是很應該的事情。」他認為《基本法》承諾莊嚴，至今仍未聽過任何人指這目標不再存在。

建議取消丁權 及制定「與病毒共存」策略

在土地政策方面，民主黨建議政府取消丁權，以及使用《收回土地條例》發展新界棕地，興建公屋。羅健熙又引述國家主席習近平指，堅持綠水青山就是金山銀山的理念，認為應保護自然環境，停止發展「明日大嶼」計劃。

另民主黨建議制定「與病毒共存」策略，包括解除或大幅放寬限聚令，減低市民生活不便，同時還港人遊行集會權利。此外，民主黨深水埗區議員袁海文建議，政府應設立預繳式消費冷靜期，保障消費者權益，同時促請政府全面立法規管醫療儀器。