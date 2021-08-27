施政報告｜周永新促林鄭為修例解畫　區會名存實亡「乾脆廢了」

曾因全民退保與特首林鄭月娥隔空駁火的港大社會工作及社會行政學系榮休教授周永新，今（27日）在《明報》以《對《施政報告》的3個期望》為題撰文，認為林鄭須就2019年的修例風波有個清晰說法，「市民期望的是特首能對2019年發生的事作清晰的交代」，他接受《香港01》查詢時，進一步解釋即使很多市民未必信納有關說法，但都可以避免修例事件成為市民無法釋懷的懸案。

周永新又建議是時候檢討區議會的去留，指逾200名區議員辭職或離任，政府似乎也無意補選，區議會可說「名存實亡」，認為「與其苟延殘喘，政府乾脆廢了區議會吧」，重建有實權的市政局架構及蒐集民意機制。



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若不交代修例風波 或成「市民無法釋懷的懸案」

周永新在文中指，林鄭月娥在首兩份施政報告中，提出不少改善民生的措施，與非建制派「總算有溝通的機會」，惟在2019年情况急轉直下，指《逃犯條例》修訂引來軒然大波，後來出現的暴力和破壞，對社會造成分化和撕裂，至今仍無法彌補。

周永新認為，市民對林鄭任內最後一份《施政報告》的期望有所不同，包括盼望她清晰交代修例風波等事，「有些事情，市民盼望特首能夠清晰的交代，不要讓事情隨她任期結束而仍然糾纏不清；有些事情，市民期待特首能訂下明確的發展計劃，不要讓事情永遠懸而不決。」

周永新認為，特首必須清晰解說2019年修例風波是怎麼一回事，「如果林鄭月娥不打算競逐連任，今次施政報告可以說是她解說修例風波的最佳場合」，又認為若林鄭不交代，修例風波將成「市民無法釋懷的懸案」，「當然，特首可以重複以往政府的立場，繼續指摘這是一場別有用心、破壞社會秩序的不法行動，或以『黑暴』輕輕帶過；但市民期望的，是特首能對2019年發生的事作清晰的交代，否則隨本屆政府任期結束，修例風波將永遠湮沒在香港歷史長河之中，成為市民無法釋懷的懸案。」

倡重設市政局 廢除部分「花瓶」諮詢委員會

他續指，香港現時是嚴重分化和撕裂的社會，相信若特首能在《施政報告》中詳細解說2019年發生的事，即使她的說法未必能夠取得全部市民的接受，但最少可以釋除一般市民心中的困惑和鬱悶，令他們對修例風波有較完整的看法。

周永新又認為，政府在最後一份《施政報告》中，不能就存在已久的深層次問題無作為，又認為若要避免市民認為林鄭在「說空話」，須實實在在拿出民生改善方案，包括確實的推行時間，他提出多項建議，包括一年內訂立標準工時、未來3年每年完成興建3萬個公屋單位等

周最後指，特首應藉《施政報告》機會，重建與市民溝通渠道。其中他建議檢討區議會的去留，指逾200名區議員辭職或離任，政府似乎也無意補選，區議會可說「名存實亡」，認為「與其苟延殘喘，政府乾脆廢了區議會吧」，建議重新設立回歸後取消的市政局，「增加到5至6個，職能集中管理地區事務，委員如過往般：部分委任、部分民選。」同時重新檢討現行的諮詢架構，廢去一些只有「花瓶」作用的諮詢委員會或法定組織。