政壇諸事町︱林鄭訪中學聽施政報告意見　中學生倡小學推職業教育

特首林鄭月娥正就施政報告作公眾諮詢，她今日（3日）到青衣一所中學了解該校STEM教育工作，並在校禮堂與學生就新一份《施政報告》座談，除該校約60名中五和中六學生現場參與外，亦有約800名保良局屬下16間學校的學生透過視像會議參與。



有在視像參與諮詢活動發問的學生問，政府會否提早於小學階段開始推行職業教育，「令下一代可以及早了解自己的職業方向並裝備自己」。亦有現場學生問林鄭，施政報告中會否透過十四五規劃提升香港在不同經濟領域的競爭優勢。有學生則指政府現時發展大多集中在青年，問有否長者方面的配套可以發展。



林鄭月娥今日到訪位於青衣的保良局羅傑承（一九八三）中學，她在保良局主席兼屬校總校監林潞陪同下，參觀學生在不同比賽的得獎作品和STEM教材的展示，當中包括相撲機械人、3D打印技術、水耕系統和虛擬實境等。

林鄭表示，本屆政府投入大量資源發展創科，亦十分重視在學校推動STEM教育，激發學生對創科的興趣和創新思維，並將科學普及化。

保良局16學校視像參與諮詢活動

林鄭月娥之後到學校禮堂與保良局一眾學生在線上線下就新一份《施政報告》進行座談會，除了該校約60名中五和中六學生現場參與外，亦有約800名來自保良局屬下16間學校的學生亦透過視像會議參與，約20名學生就不同議題發言。