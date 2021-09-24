立法會宣誓移師禮賓府？議事規則擬修改　新主席將會期前誕生

因應《港區國安法》及全國人大就《基本法》第104條所作解釋，政府今年5月修訂《公職人員宣誓條例》，除令一眾區議員須進行宣誓外，連帶影響來屆立法會議員宣誓安排，以往立法會議員在會議廳宣誓的場面或不復見。



根據議事規則委員會提交內會的文件，建議修訂由新一屆立法會起，議員不再於任期的首次會議上宣誓，且建議訂明立法會主席選舉須在每屆任期的首次會議前舉行。



議事規則委員會主席謝偉俊解釋，現時建議修訂《議事規則》是要配合新例，他稱新安排仍待政府通報，立法會先主動修改《議事規則》，旨在拆牆鬆綁增添靈活性，笑言「屆時可能係禮賓府宣誓呢！」



新宣誓安排待待公布 謝偉俊打趣：或禮賓府宣誓

《議事規則》第12條目前規定，每屆立法會任期的首次會議上，候任議員將進行宣誓，其後選舉立法會主席。過往，立法會議員由立法會秘書長監誓，不過經修訂後的《公職人員宣誓條例》列明，立法會議員將改由行政長官或獲行政長官授權監誓的人監誓。

根據內會文件，議事規則委員會因應新例，建議修訂《議事規則》，解釋是因為未來議員將不再於任期的首次會議上宣誓，故同時建議，立法會主席的選舉須在每屆任期的首次會議前舉行。

謝偉俊表示，政府暫未通知立法會最新的宣誓安排，不過目前《議事規則》明確規定宣誓須在首次會議進行，為了屆時能更靈活安排宣誓，議規會將建議刪除《議事規則》中部分有關規定，笑言「到時可能禮賓府宣誓呢」。

他續指，選舉立法會主席的安排也有更改，首次會議前就要選出主席，變相任期首次會議便可「入戲肉」，直接討論各項議案等。