32年歷史支聯會解散　蔡耀昌：信念植根人心「人在、希望在」

被控「煽動顛覆國家政權罪」的支聯會，今午（25日）在旺角六四紀念館召開特別會員大會，以41票贊成、4票反對、0票棄權，通過正式解散，並在無反對下通過委任公司秘書蔡耀昌和鄧燕娥擔任清盤人。



根據法例，支聯會常委會即時停止工作，蔡耀昌指，意味著支聯會不再有任何以「組織名義」的立場及活動，只會由清盤人執行解散程序工作。曾任常委十多年的蔡耀昌鞠躬感謝每一位香港人，稱未來六四悼念活動的舉行方式無法預測，支聯會的理念靠每一位香港人傳承下去，「我地始終相信：人在，希望在。」



蔡耀昌寄語香港人：「石在，火種是不會滅的。」



支聯會議決是否解散前，與會者默哀悼念「六四」死難者及支聯會離世義工。（支聯會提供）

41票贊成、4票反對通過解散

蔡耀昌指，支聯會現有130多個成員團體，45個團體今日派代表出席，當中41票投下贊成，佔總數逾9成，超出解散門檻75%。根據法例，支聯會正式進入清盤解散程序。他說作為清盤人，會盡快尋求專業人士協助，支聯會沒有負債、資產情況簡單，但目前未能預料何時完成清盤程序。

蔡耀昌說，他出任支聯會常委十多年，出任副主席也逾10年，對支聯會有非常深厚的感情，他認同支聯會主席李卓人所指，面對嚴峻環境，在當前情況下應解散，對支聯會而言是最好的決定。

他又引述李卓人向支聯會會員發信，指支聯會的理念已傳承在每個香港人心中，平反六四、建設民主的奮鬥，會由千萬人接棒。

任何政權都不能奪去人民的記憶和良知，支聯會的理念已傳承在每個香港人心中，火種在，希望在。爭取平反六四、建設民主的奮鬥，就由千萬人接棒。 歷史任務未竟，功成當中有你和我！ 支聯會主席李卓人致會員信函

死者難屬是港人堅持動力 對天安門母親致歉

蔡耀昌相信支聯會32年來的工作獲香港人支持，很可惜不能夠繼續承擔有關工作，相信支聯會的信念已植根香港人心中。他就支聯會解散向天安門母親表示歉意，稱香港人過去30年來堅持悼念六四，其中一個動力來自死難者及家屬，未來支聯會的理念須由每一名香港人承傳下去。

理念植根人心 將赴司徒華墳前交代

被問到支聯會解散，日後六四悼念活動會否絕跡於香港，蔡耀昌說，難以預測未來六四集會如何進行，過去一、兩年，六四集會也非如過去30年般順利舉行，「無咗原先嘅平台，唔代表希望、信念無咗，我地始終相信人在，希望在，始終相信香港人。」

至於會否擔心解散後仍被政府秋後算帳，蔡耀昌稱無法控制政府的行為，只能按法律權利作出抗辯。他又稱，未來會到支聯會創會主席司徒華的骨灰安葬處交代解散決定，相信司徒華重視組織安全，在政治環境下懂得何時進退，會思考如何盡量保存支聯會的力量。

鄧炳強：政府出手刪註冊可同步進行

公司秘書蔡耀昌指，支聯會是以「擔保有限公司」註冊，今日通過解散決議旨在啟動「自動清盤」，完成程序後仍須召開會員大會報告，最後才正式取消公司註冊。保安局局長鄧炳強早前去信支聯會，預告啟動程序將該會由公司登記冊中剔除，支聯會亦已提交書面申述，下一步將由特首會同行會作決定。

鄧炳強今早表示，任何人、團體或組織，如果違反法例，不會解散就能免除刑責。當局會繼續調查，又說支聯會解散與否，同當局提出將支聯會自公司登記冊剔除屬兩回事，可同步進行。

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蔡耀昌：六四植根每個人心中

【16:05】蔡耀昌透露席上會員表達了不同心聲，相信「六四」未來在香港每一個人的心中，將以個人或其他任何形式延續。他稱個人作為常委十幾年、出任副主席十幾年，對支聯會有很深感情，但非常支持主席李卓仁、及前副主席何俊仁的看法，要在現時的情況下作最好決定，自己是以此心情主持會議。他又向市民鞠躬，感激港人同行。

石在，火種是不會滅的。 支聯會公司秘書蔡耀昌

曾健成：支聯會解散 惟市民悼念心不散

【15:40】社民連主席、梁國雄妻子陳寶瑩及前東區區議員曾健成離開會場。曾健成形容是「很痛心的解散」，批評政府用盡所有公權力及法律強迫不同公民組織解散，「今日可解散個會，市民悼念六四的心不會解散」。他數度哽咽，指支聯會過去逾30年帶港人行上和平悼念道路，相信市民會繼續沿用過往表達方式紀念六四，歷史會還支聯會公道。

領導層就解散與否有分歧

目前，支聯會常委全部陷獄，主席李卓人、前副主席何俊仁及副主席鄒幸彤，被控煽動顛覆國家政權罪。李、何近日在獄中發聯署信，公開呼籲會員支持主動解散支聯會；但鄒幸彤反對，指主動解散會將助長恐懼蔓延，不希望對民氣造成打擊，反呼籲會員否決。