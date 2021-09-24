保安局擬刪註冊︱支聯會覆信：即將議決解散　危害國安屬無理指控

被警方國安處指為「外國代理人」的支聯會，早前收到保安局局長鄧炳強信件，指出於維護國家安全、公共安全及公共秩序所需，擬建議特首會同行會行使《公司（清盤及雜項條文）條例》權力，將支聯會由公司登記冊中剔除，書面申述期限今（24日）屆滿。



支聯會透過公司秘書蔡耀昌覆函，指支聯會在香港合法註冊並合法運作逾32年，看不到有清晰和足夠理據指稱支聯會的存在是危害國家安全、公共安全及公共秩序，任何無理指控及任意取締均是侵犯結社自由保障。



支聯會指，現時支聯會全體在任常委均失去人身自由，無法開會就此作出全面討論，因此現階段難以就有關問題作詳細和逐點回應。不過，由蔡耀昌在諮詢法律意見及常委意見後，整理覆信並於今午發出。

信中表示，支聯會不認同、也不接受警務處處長和保安局局長對支聯會作出的定性，任何無理指控及任意取締，均違反《基本法》第27及39條等的結社自由保障。支聯會又指，該會正啟動解散程序，明日的特別會議大會將作出表決；倘若有關特別決議獲通過，支聯會便立即進入清盤階段，實質上等於組織已告解散。