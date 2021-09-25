支聯會解散︱港澳辦轟煽動仇恨旨在推翻中共　撐港府續查追究到底

被控「煽動顛覆國家政權罪」的支聯會，今（25日）以大比數通過正式解散，結束32年歷史。國務院港澳辦發稿，形容該會為反中亂港組織，解散是必然下場，「堅決支持香港特區政府有關部門對支聯會的涉嫌違法行為繼續調查、依法追究到底」。



發言人續指支聯會由成立開始，就提出顛覆國家政權的綱領，通過造謠、誹謗和組織非法遊行集會，攻擊抹黑中國共產黨的領導，攻擊抹黑憲法所確立的國家根本制度，以此煽動民眾對中國共產黨和中央政府的敵視甚至仇恨，進而達到推翻中國共產黨的領導和社會主義制度的目的。



國務院港澳辦發稿，形容支聯會為反中亂港組織，解散是必然下場。（資料圖片）

非民主幌子能掩蓋 亦非悲情牌可蒙混

發言人續指，支聯會長期勾結和配合外部勢力對華對港施壓制裁，充當外部勢力在香港策動「顏色革命」並利用香港對內地進行滲透、顛覆活動的「急先鋒」和「馬前卒」。很顯然，支聯會所作所為嚴重危害國家安全，「不是其所謂爭取民主自由的幌子所能掩蓋，不是其百般狡辯所能抵賴的，也不是其打悲情牌所能蒙混過去的」。

點名鄒幸彤「覆滅一刻仍大放厥詞」

港澳辦又點名支聯會副主席鄒幸彤，指該會及骨幹成員在國安法後仍負隅頑抗，頑固奉行違法政綱，對抗警方調查，並繼續以「違法達義、公民抗命」等歪理邪說煽惑市民；形容鄒幸彤直到覆滅最後一刻還大放厥詞，妄言抗爭到底。

發言人指對如此囂張的反中亂港組織和反中亂港分子，必須依法嚴懲、以儆效尤。隨著香港撥亂反正的深入，各種反中亂港組織正紛紛作「鳥獸散」，對此廣大市民拍手稱快，並支持港府對這些組織依法追究，除惡務盡。