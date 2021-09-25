林鄭到訪重慶　指渝港兩地可加強互惠共贏關係

行政長官林鄭月娥繼續內地行程，今日（25日）在重慶考察企業和建設。



林鄭月娥在政制及內地事務局局長曾國衞陪同下，上午參觀港資項目重慶光環購物公園。該處是集合購物中心、零售商業街、甲級寫字樓和室內城市綠色公園，以可持續發展理念，將自然生態融入商業體驗。林鄭表示香港是重慶市最大境外投資來源地，樂見近年香港企業到重慶投資更重視高質量發展，有助提升重慶的城市魅力。她相信隨着成渝地區雙城經濟圈的建設，港資港企將在重慶找到更大商機，也可加強渝港兩地互惠共贏的關係。

參觀中國汽車工程研究院、兩江工業互聯網體驗中心

其後林鄭一行人到訪中國汽車工程研究院，並觀看了自動煞車系統、汽車風洞試驗和模擬交通意外實驗的示範。之後參觀位於重慶兩江新區內的禮嘉智慧公園，包括其推廣智慧家居和智慧辦公室的展館，和以數碼技術展示藝術作品的展覽。她亦到訪兩江工業互聯網體驗中心，了解工業互聯網在重慶的發展。

下午，眾人參觀重慶市規劃展覽館新館，了解重慶不同區域的規劃及建設。他們結束整日考察行程前，到訪重慶紅岩革命紀念館，藉今年是中國共產黨成立100周年，認識中國共產黨人在當地的事蹟。