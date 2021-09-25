反修例以來有深刻體會？林鄭：香港經濟發展原是政治問題

撰文：林嘉成
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特首林鄭月娥今（25日）在內地一個經濟論壇發表專題演講，指香港回歸前後每次經濟轉型都同內地發展密不可分，要融入國家發展大局，理應是水到渠成、暢通無阻。然而，經歷過兩年多的嚴峻挑戰，她有了深刻體會，就是香港經濟發展並非經濟問題，而是一個政治問題。

林鄭指如不遏制「反中亂港、抗拒內地的勢力」，及阻止其通過選舉進入特區政治體制，搭乘國家高速發展的快車，恐怕只會是空中樓閣。

演講長達廿分鐘，是林鄭離港訪問內地前錄製，她稱香港「泛政治化」若不認真處理，便會出現鼓吹「港獨」、勾結外部勢力危害國家安全，企圖顛覆國家政權等行為，令香港無法「近水樓台先得月」。

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國安法、選舉改制為新起點

她稱「十四五」規劃開局，同時處於香港由亂及治、由治及興的轉折點，隨著《港區國安法》的實施及選舉制度完善，香港經濟發展有新起點，未來會把握國內國際雙循環的經濟重大機遇。

港府財金部門已和各監管當局和市場發展機構成立聯合工作小組，研究如何配合國家的經濟及金融發展，制訂發展藍圖目標和政策措施，也已向中央提交了相關政策文件，旨在體現特區政府積極作為。香港將在人民幣國際化、融資平台、資金停泊、風險管理、發展綠色金融及創科等方面，貢獻國家金融發展。

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