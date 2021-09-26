支聯會解散｜市民可參與六四集會？鄧炳強：可反對政府但不能反動

保安局局長鄧炳強早前去信支聯會副主席鄒幸彤，交代建議行政會議註銷支聯會公司註冊的決定，其中國安處一份56頁的建議書，詳列支聯會32年來的活動，包括燭光晚會、六四紀念館及遊行等，並定性「六四事件」是「一場意圖推翻中國共產黨領導和顛覆社會主義的中華人民共和國的反革命暴亂」。支聯會昨召開會員大會，通過解散決議。



警方就「六四」的定性，是否意味日後在港悼念六四屬違法和「反中共」？鄧炳強今天（26日）表示，是否違法須視乎目的、參與角色、情況及言行，又指《國安法》、《基本法》保障市民集會及表達意見權利，如純粹表達意見，看不到有問題。



被問到在港反對社會主義是否違法，鄧炳強稱：「反對政府當然可以，每個人都有意見，一定要反映出黎，但反動就唔得，反動有行為顛覆香港政府、政權，去到反動嘅話，任何文明社會都不能接受。」



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稱過去一年向「大老虎」採取執法行動

鄧炳強接受《無綫電視》節目《講清講楚》訪問時表示，《國安法》已清楚指出甚麼行為是顛覆國家政權，至於普通市民曾出席「六四」晚會是否違法，他稱須視乎參與者是否有作出危害國安行為、是否為外國服務等因素，純粹出席過活動「唔會有問題」。他又指，相關理據已向支聯會相關人士交代，由於法律程序正進行中，不方便詳細談論，但這些事情在法庭將「一一顯露」。

鄧炳強又稱，過去一年已針對一些過往的「大老虎」採取執法行動，目前社會已見平靜，但稱過去兩年的修例風波孕育出「本土恐怖主義」、「孤狼式襲擊」等情況，美國亦不停利用藉口牽制國家發展，在香港找機會危害國安。

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呼籲杯葛「安心出行」違國安法？鄧：唔係咁簡單

另外，「賢學思政」多名成員被控串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪，警方指「賢學思政」曾發放大量煽動仇恨政府、煽動顛覆國家政權的訊息，包括呼籲市民不要使用「安心出行」程式、有系統地向有相同信念的在囚人士提供一些物資等。

鄧炳強指，已把有關理據交予被告人，不方便詳細談論，強調「賢學思政」不是只涉呼籲杯葛「安心出行」等個別事件，形容「唔係咁簡單」，重申該組織是「加加埋埋證明背後有意圖想用非法手段顛覆國家」，「如果你無違法，個心唔係想危害國家安全，就唔會有事。」

報道指國安處調查港鐵、醫管局 鄧炳強拒評

懲教署署長胡英明接受訪問時稱，指有干犯國安罪的在囚人士與外部建立聯繫，在獄中煽動叛亂，並散播對中央及港府的仇恨，在囚人士很可能最終會危害國家安全。被問到會否就事件採取執法行動，鄧炳強稱，執法部門就相關行為必然採取防範措施，至於會否執法，他稱「就要留意下」，強調會否執法須視乎證據。

鄧炳強續指，懲教署是一個更生的地方，囚犯透過坐監明白自己的錯誤，導向正向思維，但目前有人不想犯人更生和回復正向理維、鼓勵囚犯繼續抗爭，強調若以正常手法支援在囚人士並無問題，例如提供正常教牧輔導，但若支援囚犯手法行為是要囚犯人不認錯、鼓勵他們繼續抗爭、為犯人提供方便讓他們出獄繼續抗爭。他強調犯罪分子即使如何潛藏，執法部門也有辦法證明有關行為是違法的。

至於國安處是否正針對醫管局、港鐵進行調查，鄧炳強稱不便評論揣測性報道，稱「任何犯法嘅人都要有心理準備接受調查」，若無做過違法行為便問心無愧。