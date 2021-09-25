參與六四集會　鄧炳強：心諗住犯法　無論點隱藏都會搵到證據

支聯會多名常委被捕，今日(25日)將商討是否解散。保安局局長鄧炳強接受商台訪問時表示，支聯會是否解散，都會繼續按程序把其剔出公司註冊，但就支聯會作為外國代理人的證據，因已進入司法程序不能透露太多，指已有向支聯會展露有關事實並要求回應。

至於往後是否參與六四集會就屬違法，鄧炳強表示，仍要視乎情況，「行出嚟你個心入面唔係諗住犯法，就唔使擔憂；如果你個心係諗住犯法，無論點隱藏潛藏都好，我哋都搵到證據」



鄧炳強早前擬建議特首會同行會行使《公司（清盤及雜項條文）條例》權力，將支聯會由公司登記冊中剔除，支聯會昨覆函稱，看不到有清晰和足夠理據指稱支聯會的存在是危害國家安全、公共安全及公共秩序，任何無理指控及任意取締均是侵犯結社自由保障。而支聯會將於今午開會，表決解散決議。

鄧炳強接受訪問時表示，要求團體回應時，有把事實展露予團體，「清清楚楚話咗比人知有咩事實要求回應」，指即使支聯會決定解散，都會繼續向行政長官會同行政會議呈交報告，要求剔出公司登記冊，「自行解散有個流程，流程入面會唔會有任何變卦，有任何事情發生呢?都係根據返佢哋條例去做。所以我哋主動作出要求公司註冊處將佢剔除，係同佢自己是否解散係兩回事，覺得同一時間可以做。」

他說，法庭程序必須尊重，團體是否外國代理人仍要待法庭聆訊披露，「如果我哋講多咗、講大咗，到時法庭影響咗審訊咁咪弊?」

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至於往後參與六四集會是否代表違法，鄧炳強指，仍然需要視乎當時情況，如有否獲得不反對通知書、有何行為、有叫甚麼口號等一籃子因素，「你自己每一個人，行出嚟你個心入面如果唔係諗住犯法，就唔使擔憂，如果你個心係諗住犯法, 無論點隱藏潛藏都好，我哋都搵到證據。」

鄧炳強早前接受報報章訪問時表示，「雙十節」可能出現嚴重的違法情況，如有人試圖將台灣從國家分裂出來，或煽動他人把台灣從國家分裂出來，必然會採取果斷執法行動。他今日再被問到慶祝「雙十節」有否違法時，他指紀念辛亥革命歷史事件看不到有問題，不過若在10月10日有人揮動或在家窗外掛「青天白日滿地紅」旗就要研究，「你窗口向住邊到、你住幾多樓、你展示形式係點，我諗呢啲都一併考慮」。

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鄧炳強早前亦點名批評記協，他今日接受訪問時表示，傳媒團體「只要你冇違法，就咩都唔使驚」，「我相信你（主持）係行內人，你對於呢個記者組織究竟入面成份係咩人，究竟有冇特別政治傾向，你清楚過我。」問到如何令傳媒不擔憂，「唔同意見係冇問題，對政府反對係冇問題嘅，最緊要係不能夠『反動』，唔能夠作違法行為顛覆政府」。

大量青少年因反修例運動被捕入獄，鄧炳強指，懲教署近期有就21歲或以下在囚青年的課程中，加入了20%的「生活與社會」或通識科，教導他們基本法及國安法教育、公民德育等，更增加歷史科及文化體驗，「院舍入面有大戲睇，安排義工及團體做大戲，從而從而令青少年多啲認識祖國，有身分認同」。

他續指，有針對因反修例運動入獄的青少年，安排警察義工，與青少年進行藝術活動等，加強互相了解及互信。