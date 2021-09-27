水警殉職｜民建聯籲立法會邀鄧炳強出席　檢視執法人員裝備、人手

日前執勤期間墮海失蹤的水警高級督察林婉儀，遺體今早（27日）被發現於大澳二澳海面飄浮，警方接報到場撈起遺體。民建聯立法會議員葛珮帆及何俊賢今日去信立法會保安事務委員會主席陳克勤，要求於下次會議邀請保安局局長鄧炳強出席討論事件。

信中，兩人表示對事件深感悲痛，並對林婉儀的家屬致以最深切慰問，亦表示鑒於海上走私罪案情況猖獗，要求政府與國內執法部門加強採取聯合行動，加強打擊。



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女高級督察林婉儀的遺體於今早在大嶼山二澳海面被尋獲。

指海上走私罪案猖獗 須提高執法人員安全性

葛珮帆及何俊賢去信同屬民建聯的黨友陳克勤，提到上周六一艘水警快艇於沙洲對開追截走私船隻時被撞「反艇」，令督察林婉儀墮海殉職，對此深感悲痛，並對家屬致以最深切慰問，亦祝同一事故中受傷的警務人員早日康復。

信中指，沙洲是本港近年的走私熱點之一，過去亦曾發生執法意外，去年1月曾有海關淺水巡邏艇遭走私船撞沉，釀成關員3死2傷。

他們又提到，因應疫情的發展，港府自去年先後暫停了多個陸路或海路口岸的旅客清關服務，據報部分水貨客由陸路改為海路，屢次透過躉船或漁船盛載貨物，駛至機場、屯門及沙洲對開一帶海域，更安排快艇到躉船取貨，然後高速駛至距離較近的內地水域，躲避執法機構的追截；據聞，走私集團配備5部舷外機的超高速「大飛」，經常撞擊執法船隻突圍。

兩人表示，憂慮海上執法人員的人手、培訓及裝備是否足夠，故促請當局全面檢視及採取即時措施以提高執法人員海上執勤的安全性。「本港執法人員一直盡忠職守維持治安，執法人員的安全尤關重要，我們對此表示高度關注。」