BNO｜英籍江樂士：英國誘騙港人移民　以填補勞動力不足問題

英籍資深大律師、前刑事檢控專員江樂士在報章撰文，批評英國誘騙香港人移民，以填補勞動力不足，又引述香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授雷鼎鳴稱，即使有30萬港人移民英國，對香港影響不大，因留下來的職位空缺，將由內地人才和海外創科人員填補，形容「留下來的港人將會更團結」。



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指約翰遜計劃有邏輯 港人安頓英國不困難

江樂士在《中國日報》撰文，指英國人口正萎縮，有報告估計在2019至2020年共有130萬人離開英國，選擇離開英國大多是二、三十歲的青年勞動人口，加上生育率降至有記錄的最低水平，認為現象無可避免地造成經濟影響，勞動力不足，例如沒有足夠工人收割農作物、缺少10萬名貨車司機等。

江樂士稱，修例風波爆發後，英國政府便嗅到機會，若能夠本港人口「誘餌（lured away）」到英國，更可戳中北京的眼球（poke Beijing in the eye），又認為英首相約翰遜的計劃有邏輯，因許多香港人操流利英語，容易被同化，當地亦有一定數目的華人人口，很多人也有足夠金錢在英置業，因此港人在英國安頓下也不太困難。

30萬人移民對留下港人有利

他批評，約翰遜以《國安法》為幌子，推出「BNO護照」計劃，透過「妖魔化」《國安法》和散播中國治港的「恐怖故事」，吸引港人移居港國。江樂士指，英國社會脫歐後面臨很多問題，包括醫療體系不健全、房屋問題、犯罪率上升、族群關係緊張等，草根階層對海外移民的歧視問題亦相當嚴重，除了移英港人是擁有熟練的工作或專業技能，否則便要在一個不熟悉的環境從事厭惡性工作。

江樂士又指，即使有多達30萬港人被約翰遜的花言巧語欺騙，本港情況仍能受控制，他引述雷鼎鳴稱，97年前後也有20至30萬人移民離港，但完全沒有造成任何問題，又指這個移民數量對留下港人有利，職位空缺將由內地人才和海外創科人員填補，促進香港發展，留下來的港人將更團結，專心一致發展經濟。