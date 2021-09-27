英倫直擊｜超市貨格被清空　油站缺油不營業　在英港人：恐慌搶購

英國出現糧食荒？油站關門，物資短缺？最近港人移英群組出現不少帖文，擔心及不了解為何超市有缺貨、油站排長龍的情況，並引起不少討論。英國在脫歐及後疫情期間，不少工種均人手不足，其中大型貨車司的空缺更高達10萬人，食物、產品不能夠付運，直接引起英國民生問題。



來自香港的大型貨車Anthony經歷過脫歐及新冠疫情，他每日的工作是為超市運送食物。他向《香港01》表示，行內缺人早在脫歐前已經出現，但今次油站關門並無影響到商用車，故不相信會發生如封城時期的大型缺貨現象，「你話糧食短缺呢？我又真係唔覺，只係佢哋送得慢咗。唔係真係講到無嘢食。」



（特約記者麥凱茵 英國直擊報道）



油荒近日已蔓延至倫敦，有讀者指在星期一（27日）早上，在倫敦各區尋找油站入油，最後發現僅得3間油站有油入。而由於入油汽車眾多，最後排隊1.5小時後才能成功入油。而缺油亦令零售油價抽升，當地油價原本約每公升120便士，現時已升至每公升140便士，升幅達16.7%，令到不少英國駕駛者叫苦連天。

全球最大農作物化肥製造商及分銷商之一CF Industries早前宣布，因應天然氣價格上升，將會暫停英國比林漢姆及切斯特的二氧化碳工廠運作，不少食物廠或因而要停產。雖然英政府隨即與達成重開協議，但又傳出石油公司 BP 因為貨車司機不足，要關閉部分油站，令油站大排長龍。《衛報》引述政府消息，擔心在疫情時搶購的情況再度發生。

圖為2021年9月26日，英國布拉克內爾一個油站外張貼告示，稱該處已沒有燃油供應。（AP）

記者到過部分超市巡視，汽水、部分肉類、麵包或者米有出現部分缺貨的情況，有貨架展示 “Please bear with us. We’re experiencing high demand.” （請等我們一下，我們面對高需求時期）的標語。但問題不算嚴重，因為職員每日早上如常補貨，他們亦透露每日都有新鮮食物送到超市。

有貨架展示 “Please bear with us. We’re experiencing high demand.” （請等我們一下，我們面對高需求時期）的標語。（麥凱茵攝）

另外有在連鎖快餐店工作的港人也向記者透露，公司「無雞到」無法供應部分菜單，「唔夠貨到」令部分分店要縮短營業時間。

脫歐後人手已短缺 疫情令問題加劇

其實英國糧食危機的主因是運輸業人手不足，在英超過10年的Anthony投入當地運輸業4年，見證脫歐及疫情，「其實本身未脫歐前司機都係唔夠㗎啦，脫歐就有走咗好多東歐嚟嘅。宜家嘅10萬個空缺，只係話多咗，但一路都唔夠人。」

來自東歐的司機人工一般較本地人低兩成，加上英政府在今年首季實施新的稅務安排，使歐洲的貨車司機在英國需要繳付更重的稅務，加速東歐司機的離開。

Anthony相信，英國有措拖將燃油先分配給商用車等優先使用。（受訪者提供）

加上疫情開始變得穩定，不少英國人的旅遊癮大發，暑假紛紛到了其他國家遊玩，人手問題雪上加霜。Anthony也有至少4名同事也請了長假，「我哋業界宜家最驚嘅係聖誕節，因為嗰陣真係最忙最忙。」

在英港人司機：唔係無嘢食賣 是補貨慢

Anthony每日由倉庫運送冷凍、新鮮食品到超級市場，工作如常，所以不認為英國出現糧食荒，「絕對唔係無嘢食賣」，只是運送時間變長了。他指，由倉庫上裝，缷貨等人手亦都不足，所以就算準時付運也未必等於有人手可以即時上架，使缺貨時間又再變長。

對於今次連串事件，Anthony同意脫歐都已經一段時間，司機人手不會突然在數周內大跌或大升，例如油站關閉是否等於無油入？「我哋啲商用車日日都咁入油」，他認為今次更多只係「Panic Buying」（恐慌性搶購），希望在英港人不用過於憂慮。

英國運輸業人手不足影響社會，社會便促請政府再次開放並聘請外勞，多間國內公司也加人工挽留人手，但政府內部一直未有解決方案，運輸大臣夏博思 (Grant Shapps)則不希望有本地人因歐洲廉價勞工令本地人進一步離開運輸業。那麼移英港人會否成為當地運輸業的一員呢？不過，英國並不承認香港的大型貨車牌照，要加入都要再上堂考牌，相信短時間內港人未能成為新力軍。