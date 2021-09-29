國安處凍結支聯會物業及銀行戶口　蔡耀昌：收到通知　將申請解凍

上周六通過解散的支聯會，被警方國安處凍結所有物業及銀行戶口。現任支聯會公司秘書，同時亦是支聯會清盤人的蔡耀昌接受《香港01》查詢時確認有關消息，指國安處人員今天帶他到六四紀念館會址，把通知信交予他，信中提到國安處凍結支聯會所有銀行戶口及紀念館物業。



其後支聯會發出新聞稿，收蔡耀昌收到警務處國安處的通知，將凍結「六四紀念館」，而銀行帳戶亦已於9月9日被凍結，即國安處已凍結支聯會的銀行戶口及固定資產。



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支聯會指，今日上午國安處人員將蔡耀昌帶到「六四紀念館」，並向他發出通知信。蔡耀昌對封館行動表示意外及不同意，又指支聯會剛於9月25日舉行特別會員大會，通過《公司條例》下的自動清盤決議，並正辦理清盤事宜。

蔡耀昌將於稍後去信國安處，要求解除凍結銀行戶口及物業，以期順利進行清盤有關事宜。

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支聯會資產包括333萬元存款、紀念館會址

律政司早前起訴支聯會主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤，以及支聯會「煽動顛覆國家政權罪」，警方到六四紀念館及倉庫蒐證，檢獲文件、電腦及宣傳物品等，並凍結支聯會約220萬港元涉案資產。保安局局長鄧炳強早前曾稱，研究凍結支聯會其他資產。

根據支聯會的財務報表，支聯會共擁有定期存款約220萬元、銀行存款約333萬元，以及於2019年一筆過斥800多萬元購入、位於旺角藝旺商業大廈10字樓的六四紀念館會址。

支聯會上周六召開會員大會，議決是否解散。與會者默哀悼念「六四」死難者及支聯會離世義工。（支聯會提供）