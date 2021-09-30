施政報告︱賣祖堂地擬鬆綁　侯志強稱願配合：勿誤解原居民恨賣地

《施政報告》將於下周公布，有指政府打算修改《新界條例》，降低祖堂地轉售門檻至八成。上水鄉委會主席侯志強形容是好事，但強調問題在於負責處理祖堂地的司理人不少已去世，而選出新司理時有爭拗，才令收取賠償過程出問題。侯志強批評政府的做法未對症下藥，但強調降低門檻是好事，建議政府協助新界改善交通配套。



香港城市大學建築科技學部高級講師潘永祥認為，祖堂地轉售門檻降至八成合理，甚至可降得更低，因為祖堂地的業權不分散，是所有子孫共同擁有一幅地，「沒理由因一名子孫不同意，令99人不可賣」。他預料便利祖堂地收地，將令附近其他土地更易重建，料發展潛力有機會多於祖堂地本身。



至於《香港01》早前報道收到消息《強拍條例》門檻將由八成業權同意進一步降低，潘永祥認為有助重建，提高收地成功率，強調自己向基層講解《強拍條例》時，無感受到他們認為降低門檻是剝奪其私有財產，反而整體收購的價格比私人售賣舊樓價格會更高。



侯志強出席電台節目指，目前的門檻問題，在於民政事務專員無法得到百分百業權人同意，簽署用於買賣的轉讓同意書，而非他們阻撓政府收地。他稱，相信降低門檻會較易成功收地，但強調社會不應誤會新界人很想賣地，指祖堂地乃祖先留給他們祭祀的土地，他們只是配合政府政策，故政府應該「幫幫新界人」，例如做好交通配套、「不要盲搶地，建插針樓」。

政府曾用《收回土地條例》收回祖堂地，與今次調整新界條例相比，侯志強認為改例降低買賣祖堂地門檻是好事，令社會爭拗少了，「政府應關顧下新界人這個小族群，唔係一定要睇死主流民意，主流民意『你有我無』梗係有意見啦」。

丁權被針對？侯志強：新界人都要住

至於針對丁權的意見，侯志強反問每個人都有自己家鄉，不少在家鄉都有土地，「新界人都要住，都係香港市民一份子，為何用自己資源、土地去建屋都招來妒忌？」

城大建築科技學部高級講師潘永祥則認為，目前二千多公頃祖堂地，不少夾於不同地塊之間，估計祖堂地附近可能有其他屬發展商的土地可發展，料潛力有機會多於祖堂地本身。

+ 1

強拍或再降門檻 學者：對重建幫助大

《香港01》早前報道，《強拍條例》或修改，將樓齡50年以上樓宇轉售業權門檻，由目前八成進一步放寬至七成半或七成，加快發展商收樓步伐。

潘永祥認為再改《強拍條例》對重建幫助大很多。他指，所有私有產權除了個人方面，亦涉公眾利益，有一定規限，例如一些舊樓如果日久失修會產生衞生問題，而土地作為珍貴的資源也是考慮因素。他提到自己向基層講解強拍條例時，沒有感受到他們認為降低門檻是剝奪其私有財產，而整體收購的價格也相對較好。

至於故意「落釘」阻撓重建要求賠償的「釘子戶」，潘永祥指他們目前在一幢大廈「落釘」，需要百分之二十一即可阻止重建，如果每幢大廈都做，需要一定財力，但他們實際可分散在區內不同樓宇「落釘」降低成本，故認為若將門檻再降低，對於趕走炒家有一定好處。

民建聯副主席張國鈞表示，他們數月前見特首時提建議已有提到祖堂地，亦有建議重組運房局，因為立法會不少人都認為房屋、交通工作太繁重。（立法會直播截圖）

民建聯倡分拆運房局 設發展改革政策組

民建聯副主席張國鈞表示，他們數月前見特首時提建議，已有觸及祖堂地，亦有其他意見如重組運房局，因為立法會不少人認為房屋、交通工作太繁重，指情況對運房局局長不公平，故建議將房屋分開，加入發展，「你知啦，做麵包就一定要有麵粉」，希望重組成房屋及土地政策局，加入與建屋、土地拓展相關部門。

民建聯也建議新設發展和改革政策組，張國鈞指，「單靠行政長官撲火，很難就香港中長期作研究」，故應參考類似國家發改委，不論誰擔任行政長官，都與國家政策、國情發展能夠對接。張國鈞指過去曾經擔任中策組的兼職顧問，指組內自己做政策，也無法控制特首聽多少，難以做到高瞻遠矚。

民建聯另建議新界新發展區地積比增至6.5至7倍，相信「如果市民認知有持續供應，不急於買樓，將降低樓市熾熱」。