沒有保護罪｜法改會︰不能旁觀虐待無為　涵蓋院舍持牌人、教師等

本港近年屢發生駭人聽聞的虐待案，為加強防範及制止，法改會小組委員會建議訂立一項新罪行，在《侵害人身罪條例》中加入「沒有保護」罪，受保護對象為16歲以下兒童或16歲以上易受傷害的人，包括長者和殘疾人士，建議對沒有採取「合理步驟」保護受害人的旁觀者，施加刑事法律責任。「照顧責任」同時涵蓋家居及機構環境，即亦涵蓋教師、院舍職員、院舍持牌人等。《香港01》根據報告書內容及小組委員會記者會上的解讀，整理有關定義及範圍。



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為加強防範及制止虐待案，法改會建議加入「沒有保護」罪。（資料圖片／羅君豪攝）

「同一住戶成員」包非同居但頻密接觸人士

在家居環境中，界定為︰「與受害人是『同一住戶的成員』並與受害人有『頻密接觸』的人。」



據報告，為迎合現代生活方式和日漸靈活的家庭安排，建議採用較為寬廣的定義，「同一住戶的成員」涵蓋經常且長時間地探訪的人，不論與受害人的正式關係為何，故即包括非同居的伴侶、分間單位或共居住宅單位的住客、頻密到訪的親屬、鄰居、朋友和照顧者。

「頻密接觸」的住戶成員，可包括家庭成員或照顧者，如在該住戶用膳，或慣常參與該住戶的外出活動及其他家庭社交活動和日常活動，會是法案考量因素，再按個案決定是否屬「同一住戶的成員」。

院舍持牌人知情但不處理亦可被檢控

在機構環境中，界定為︰「對受害人負有『照顧責任』的人。」



據報告，「照顧責任」除家庭環境外，亦涵蓋機構環境，不豁免任何界別，即醫護、監獄及執法部門人員、教師及學校人員、照顧者及院舍機構等，建議的罪行只涵蓋嚴重虐待以及沒有採取「合理步驟」的個案，報告相信機構只要達到現行監管制度中的專業謹慎標準，便不會觸犯新訂罪行。

由於在院舍可以有多名照顧者，報告指，如個案發生，應由前線員工、持牌人還是管理層承擔責任會視乎情況，以彈性處理方法讓法庭考慮每宗個案。

持牌人刑責方面，小組委員會成員、律師熊運信舉例，如院友現不尋常身體受傷，前線人員上報後，並曾尋求指示如何處理，但證據顯示處理進度停滯、無人處理、或決定不處理等，「不管該人職位是甚麼，但在該階段決定甚麼都不做，而相關的不作為，是沒有合理解釋為何不去做，我相信表面上已可檢控。」

同為小組委員會成員的醫生馬宣立表示，收到部分院舍前線員工對建議有憂慮，但強調新法例不是針對他們，而是針對明知院友受到嚴重傷害，但仍然不理會的人士，令到傷勢惡化及甚至死亡，「好老實說，就算我坐在這裡，社會沒有理由不追究責任。」

「合理步驟」可參考政府制定有關程序指引

沒有採取「合理步驟」定義︰被告人沒有採取「按理可期望其在有關情況下採取的步驟」保護受害人



據報告，被告人沒有採取「合理步驟」的程度，必須遠遠未達到可合理期望被告人應有的謹慎標準。委員會參考新西蘭模式，容許考慮被告人的個人情況，如是否因為年輕、年老、殘疾、遭受家庭暴力、存在權力不平衡或受到脅迫（一如家庭傭工的情況）而受影響。

法庭亦可考慮多份程序指引、指引和通告，所臚列可由相關專業人士採取以保護受害人的步驟，例如由社會福利署和教育局就舉報懷疑虐待個案等發出的程序、指引和通告。

馬宣立指出，以簡單例子，見到小朋友斷臂，「一碰親就痛、喊、不能動，那麼有什麼合理可以做呢？帶他看醫生、找救護車，未必第一時間報警，大家不用一定要舉報報警先，而是做了什麼幫個小朋友，如果用這個角度去思考，我覺得不難的，你我會怎做呢？為何這個人無做？已經是一個足夠的測試。」

熊運信指出，尤其是照顧行業，如老師、院舍職員，「有無條法例都好，都應該有一些基本的責任同專業去幫受照顧人士，有條底線，觀察肯定是其中一樣，見到小朋友好似『餓鬼』般，難道不需要問問小朋友，相信是普通成年人，尤其是照顧兒童、長者時自然會問的問題，所以這條法例並非增加責任，以前需要問五條問題，不會因為這條新法例要問十條。」

他指出，小組在以往已提出多次，政府需要投放資源予有關機構一些指引，私營機構管理層亦需制定相應政策指引，如幼稚園亦需為懷疑虐兒案向教師提供程序指引。