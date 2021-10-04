施政報告｜李慧琼倡改革政府架構、問責制　設KPI針對避事官員

特首林鄭月娥任內最後一份《施政報告》將於周三（6日）公布，民建聯主席、立法會議員李慧琼在《01開講》以《優化政府架構和問責制以推動香港再次騰飛》為題撰文，就優化政府架構及問責制提出多項具體建議，包括設立發展和改革政策組，就各項涉及香港重大事務包括土地房屋、產業發展等進行深入透徹的政策研究；又建議進一步賦予新聞統籌專員作為政府發言人的重要角色。



倡官員須定期網上交代施政

李慧琼在《01開講》撰文，就優化政府架構和主要官員問責制，提出四大具體改革建議，包括重組及強化政策局職能、將部份的職能重新分工、為問責官員制訂一套嚴格的職效考核指標（KPI），及由高層部門制訂各司局清晰完善的交接工作計劃。

民建聯建議重組發展局、運輸及房屋局，新設房屋及規劃地政局與運輸及工務局，以理順從土地規劃、拓展到房屋供應以及運輸通道一系列政策工作，又建議擴大問責團隊規模，包括增設副政務司司長協助處理跨政策局的政策範疇，將民政事務專員納入問責制以強化中央與地方之間的連結，以及適度擴大問責團隊規模，包括為工作較繁重的政策局增加副局長，以一筆過整體撥款模式處理政治助理的職位。

該黨又建議，為問責官員制訂一套嚴格的職效考核指標（KPI），客觀評估主要官員的施政表現，以提升施政水平，李慧琼指此職效考核指標KPI必須具體、可行，和各部門的工作目標緊密連結，除了針對犯錯的行為，亦應針對避事不作為等消極表現；同時建議參考新加坡的做法，主要官員須定期落區及網上交代施政，聽取民意及回應質詢，增加官民溝通，提高官員歷練。