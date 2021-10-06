施政報告2021｜葉劉讚高質高水平　田北辰：做多兩屆都做唔晒

特首林鄭月娥今（6日）公布任內最後一份《施政報告》，提出建設「北部都會區」、政府架構重組等新政策。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀讚揚《施政報告》高水平、高質量和非常宏大，對此非常讚許。

實政圓桌立法會議員田北辰指，今次《施政報告》應是回歸以來最長篇幅，且包羅萬有，笑言：「即使做多兩屆都做唔晒，唔知洗唔洗修改《基本法》。」



李慧琼冀爭取年底前恢復有序通關

民建聯主席李慧琼讚揚《施政報告》具願景，顯示特區政府思維上積極有為，不但總結過去4年的施政成果，亦在多方面提出長遠整全的規劃。李慧琼又指，政府雖然提出改組部份政策局，民建聯仍會爭取設「發展及改革政策組」，與國家資源對接。李慧琼提及，《施政報告》內未有交代何時與內地恢復通關，與市民的期望有落差，她又指，期望爭取年底前恢復有序通關。

民建聯葛珮帆則稱，歡迎政府打擊假新聞，認為未來應增加侮辱公職人員的罪行，同時應檢討《社團條例》。

採納經民聯逾80建議 盧偉國：具前瞻性

經民聯主席盧偉國指，林鄭採納經民聯超過80項建議，包括重建公共屋邨、政府架構重組等，形容是宏觀和具前膽性的《施政報告》，為本港的中期發展起了提綱挈領的作用。基本法委員會委員、經民聯梁美芬認為，除了研究假資訊立法、23條立法外，亦應就仇警罪立法。

財委會主席、保險界陳健波認為，是次《施政報告》與以往有極大分別，稱在過往「反對建設的政治環境」，中港融合政策一定被負面標籤，如今不用怕被反對派負面標籤，形容今次是「捲起衫袖就為香港做嘢」。建制派班長廖長江指過去20年社會分化、不思進取，經濟社會民生發展毫無寸進，認為今次是嘗試將過往20年錯過的東西追回。

田北辰：最不認同增租金津貼

田北辰指，今次《施政報告》應是回歸以來最長篇幅，且包羅萬有，「即使做多兩屆都做唔晒，唔知洗唔洗修改《基本法》」，又形容《施政報告》正面，「我諗到嘅佢都諗到。」田北辰表明最不認同是增加租金津貼，認為政府在劏房租管未有為起始租金設限，如今卻增加租金津貼，認為等同向劏房業主「開水喉」。

自由黨黨魁鍾國斌形容《施政報告》全面，對此表示歡迎，他指無論林鄭月娥是否連任，這份報告亦對香港的未來重要，希望無論下屆誰人出任特首，都能夠全面落實這分《施政報告》；另他亦期望政府能盡快與內地恢復通關。航運交通界議員、自由黨易志明歡迎分拆運輸及房屋局，希望運輸局未來能專注交通服務，亦期望未來會加強物流發展，提升國際航運中心地位。他期盼下屆政府能成立航運港口局，負責空運方面，加強相關政策落實。

何君堯評49分指舊酒新瓶 惟「知恥近乎勇」

建制派議員何君堯認為，這份《施政報告》的內容有份量，但認為未有新穎政策，形容為「舊酒新瓶」。他認為，《施政報告》道出三項政府的不足之處，包括落實執行能力、高層督導以及跨部門的溝通。何君堯又指，這次報告提及考慮在下屆政府設立副司長，他質疑為何要留待下屆政府推行，而非趁餘下半年推行。

被問到對這份《施政報告》的評分，何君堯評為49分，對於是否不合格，他僅稱要視乎合格的界線，「合格唔合格唔係我決定」。至於他會否支持林鄭連任，何君堯稱，這份施政報告讓他看得到過去4年政府的不足，「知恥近乎勇」，認為林鄭知道自己不足是好事。他又指，無論誰人擔任特首都是大挑戰，認為林鄭有用心去做，但強調現階段難回答會否支持她連任，同時亦未有人表明有意參選。