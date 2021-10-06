施政報告懶人包｜北部都會區及5新鐵路以外　仲有政府大改組

房特首林鄭月娥今日（6日）公布本屆任內最後一份《施政報告》，在土地及房屋政策方面提出「遠期目標」，其中設立北部都會區，研建5條新鐵路，當中會駁通深圳前海、新皇崗口岸及羅湖新口岸。以下為施政報告重點內容。



▼2021年《施政報告》發展新界北部都會區▼



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發展新都會區政策

．建設北部都會區，面積達300平方公里，營造「城市與鄉郊結合、發展與保育並存」的獨特都會景觀，包括古洞北╱粉嶺北、洪水橋╱厦村、元朗南、新田╱落馬洲、文錦渡和新界北新市鎮

．整個北部都會區發展完成後，總住宅單位數目將達905,000至926,000個，一共可容納約250萬人居住

．都會區內的職位數目亦將由現在的116,000個，大幅增加至約650,000個，包括150,000個為創科產業的相關職位

．現落馬洲管制站和毗鄰部分魚塘和鄉郊土地，增加合共約150公頃土地作創科用途，以構建新田科技城

．提升洪水橋╱厦村為新界北現代服務業中心，並在與前海隔灣呼應的流浮山建設具規模、地標性的創科設施

．逐步收回數百公頃私人擁有的濕地和魚塘，提升包括米埔內后海灣拉姆薩爾濕地共約2,000公頃保育用地的生態功能，加強保育濕地

．維港都會區亦會擴大至包括「明日大嶼願景」的交椅洲人工島填海

▼2021年《施政報告》房屋問題重中之重▼



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房屋土地供應政策

．已覓得約350公頃土地，在未來十年可興建約33萬個公營房屋單位

．督促運輸及房屋局局長要竭力壓縮房委會建屋程序，爭取盡快建成更多單位

．爭取未來十年準備好約170公頃土地，透過賣地或鐵路物業招標可建約10萬個單位

．邀請房委會研究重建西環邨及馬頭圍邨

．批准平民屋宇有限公司與市建局合作重建大坑西邨，包括1,300個供重置現有租戶的單位，以及2,000個「港人首次置業」單位

．再額外提供5,000個過渡性房屋單位

．預計政府未來幾年收回的土地將高達700公頃

．茶果嶺、牛池灣和竹園聯合村的市區寮屋重建項目，公營房屋單位數量由原先的6,300個大幅增至8,700個，由2029年起陸續入伙

．重啟馬料水填海計劃，主要提供創科用地

．2031-32年後的下一個十至十五年的供應可高達565,000至686,000個單位

．進一步檢視「綠化地帶」的發展潛力，集中檢視坡道較高和距離已建設地區較遠的用地

．釋放新界祖堂地，與新界鄉議局成立工作小組，聯同發展局和其他部門，在一年內完成檢討並制訂具體修訂建議

▼2021年《施政報告》皇后山大建公營房屋▼



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▼2021年《施政報告》洪水橋成新界CBD▼



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交通政策

研建5條鐵路