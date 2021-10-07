皇崗口岸重建擬兩地一檢　鄧炳強：與深圳商可行清關模式

《施政報告》出爐，約20項新措施與保安局相關，包括《基本法》第23條立法，保安局局長鄧炳強表示，正爭取時間盡快推展，期望下屆立法會展開諮詢及立法。

就北部都會區發展，保安局將與深圳商討展開推展皇崗口岸重建，擬定詳細設計，鄧期望盡快動工興建，並會探討「合作查驗、一次放行」原則下的可行清關模式。

「合作查驗、一次放行」即「兩地一檢」，屆時通關口岸將設於內地，兩地清關手續在同一櫃位或閘機進行，這種模式已在澳門與珠海之間的口岸採用，但在香港將是首度出現。政府消息早前指，安排須經人大批准及本地立法，相信也會引起社會關注個人資料私隱問題。



鄧炳強透露23條的立法工作，包括制訂有效和務實的方案和條文，並擬備適切的宣傳計劃。當中會考慮香港近年實際情況，參考過往的研究資料、《香港國安法》的實施及法庭裁決等。與此同時，局方會高度警惕「孤狼」式恐襲和「港獨」分子鼓吹及滲透恐怖活動，強調會完善法律框架，並果斷採取執法行動。

鄧關注社會守法意識變得薄弱，特別是出現「犯罪年輕化、嚴重化」的情況，保安局轄下六個紀律部隊及兩支輔助部隊，將成立青少年制服團隊，加強培育年輕人守法意識，加強國民身份認同。

保安局亦正準備訂立網絡安全法例，訂定關鍵資訊基礎設施營運者的網絡安全責任，這些設施包括水、電、煤的供應、通訊網絡等，鄧強調這些設施對公共安全以至國家安全都尤為重要。