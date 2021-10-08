鄧炳強：基本法23條或加強應對間諜　相信不會以言入罪

新一份《施政報告》列明積極推展《基本法》23條立法。保安局局長鄧炳強今（8日）出席記者會時表示，現行法例不足以應對過去兩年的情況，23條立法或會加強間諜方面的工作，又稱23條與其他法例一樣，會視乎行為及意圖，經律政司詳細研究才作檢控，過程深思熟慮，相信不會出現以言入罪的情況。



出席記者會的鄧炳強和政制及內地事務局局長曾國衞均為中大校友，被問到中大學生會解散的感受，鄧炳強稱他有點傷感，認為學生會作為團體卻不欲登記成為註冊社團是遺憾。曾國衞稱，對中大學生會近年倒行逆施深表遺憾，對解散感到有點可惜。



保安局局長鄧炳強稱，現行條例並不足以應付危害國家安全情況，尤其在應對間諜方面，須加強相關工作。。（資料圖片）

料下屆立法會會期展開23條立法

鄧炳強稱，23條立法會以2003年立法建議為起點，但近年出現危害國家安全的情況，會考慮過去兩年發生的事情，制定23條內容，亦會參考國安法實施情況、國家及海外相關法例，預計下個立法會期展開諮詢及立法工作，諮詢形式有待研究。

他提到，23條包括7宗罪行，國安法已涵蓋分裂國家和顛覆中央政府兩項罪行，但叛國、煽動叛亂、竊取國家機密及禁止香港政治性組織與外國聯繫等罪行仍未涵蓋，現行條例並不足以應付危害國家安全情況，尤其在應對間諜方面，須加強相關工作。

檢控過程深思熟慮 鄧：既看行為亦要看意圖

被問到23條立法會否遵守《約翰內斯堡原則》，不會以言入罪，鄧炳強稱，23條和其他法律一樣，既要看行為亦要看意圖，律政司亦會仔細研究才會檢控，因此不會草率決定，「不能夠簡單講你四個字（以言入罪）就話係，要有充份證據，包括證實有意圖。」

對於中大學生會宣佈停運，中大校友鄧炳強指有點傷感，不過他留意事校方要求學生會登記成為註冊社團，作為一個團體，如果不願登記是有點遺憾。同樣是中大校友的曾國衞，指近年中大學生會倒行逆施，他深表遺憾，對於解散學生會覺得有點可惜，認為要為同學爭取權益的同時，亦要知道如何為國家、為香港好。

政制及內地事務局局長曾國衞表示，由於12月已是立法會選舉，因此未必等到選管會報告再做決定，現時已審視各項選舉安排。（資料圖片）

選管會正審視選舉安排 不透露陳同佳是否住安全屋

9月選委會選舉點票過程為人垢病，曾國衞指，選委會選舉整體上符合公平、公正、公開原則，但發票、點票等過程有改善地方。他又指，按法例要求，選管會要在選舉後90天內，向行政長官呈交報告，雖然仍未到時限，但行政長官已敦促盡快提交，由於12月已是立法會選舉，因此未必等到選管會報告再做決定，現時已審視各項選舉安排，例如輪候安排等，希望在安排上給予選民有更大便利。

至於台灣殺人案疑犯陳同佳是否仍居住在警方的安全屋，鄧炳強稱基於行動原因，不能透露某人是否居住在安全屋。