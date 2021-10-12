侯志強批羅庭德「港獨」　動議促辭區會主席　羅：政府確認我愛國

新界東區議員上周五完成宣誓，北區區議會主席羅庭德順利過關。北區當然委員、上水區鄉事委員會主席侯志強昨（11日）聯同4名鄉事委員會主席及3位建制派區議員發聲明，批評羅庭德為「港獨人士」，預告會採取不合作運動，以流會表示不滿。

不過，侯志強今早（12日）現身會議，更提出臨時動議，要求主席羅庭德立即辭職，他批評羅庭德在首次區議會會議上的言論，已有機會觸犯《港區國安法》；羅庭德回應時則舉起兩人合照，指聽完侯志強言論後感唏噓，強調與對方過往已就民生議題合作，「變嘅唔係我，變嘅係侯主席。」最終議案在多名建制派支持獲得通過。



北區區議會上月曾通過對羅庭德的不信任動議，今日在會議尾聲侯志強突然再提臨時動議，他稱羅庭德在首次區議會會議期間高呼「光復香港，時代革命」的口號，現在卻宣誓稱「愛國愛港」，批評羅庭德打倒昨天的自己，「唔知醜字點寫」，促對方盡快辭職。

侯志強批打倒昨天的自己 羅庭德：變嘅係侯主席

羅庭德回應時稱，對侯志強言論感唏噓，並舉起昔日與對方一起「摘生菜」及上電台節目的相片，指二人過往曾就民生議題合作，羅庭德更稱於「口罩荒」期間，更贈送對方一個「防毒豬咀」以備不時之需，「當日特區政府未確認我是愛國者時，鄉事派議員仲願意合作，而家承認咗我係愛國者，覺得我有威脅就調轉講」，強調改變的是候志強，並非他本人。最終議案在7票贊成，3票反對下通過。

另外，會上亦有討論兩項臨時動議，包括由羅庭德提出「促請特區政府積極研究和鼓勵新界原居民北上建丁屋興業發展之可行性」臨時動議，議案最終在3票贊成、7票反對下被否決討論。當然議員陳月明亦提出臨時動議，「要求特區政府消除北部都會區發展策略阻礙因素」，最終在全票贊成下獲通過。