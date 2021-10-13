公務員考試擬加入考核《國安法》　政府料明年中啟用新機制

公務員事務局向立法會公務員及資助機構員工事務委員會提交文件，透露將檢視招聘公務員的《基本法》測試，包括把《國安法》納入考核範圍，使該測試更切合有關公務員職位的要求，預計新的考核內容可以自明年中的《基本法及香港國安法》測試使用。



公務員事務局：鼓勵深化《國安法》認識

按現行機制，所有學歷要求為完成中學階段程度或以上的公務員職位申請人，須參與《基本法》測試，公務員事務局在今年8月將《基本法》測試及格成績，正式定為入職條件。局方透露，為確保新聘的公務員對《基本法》及《國安法》有基本的認識，將檢視及更新《基本法》測試的考核內容，並會把《國安法》納入考核範圍，使該測試更切合有關公務員職位的要求。

局方稱，相信更新後的《基本法及國安法》測試，能進一步鼓勵有志加入公務員團隊的人士積極學習並深化對《基本法》和《國安法》的認識，預計新的考核內容可以自明年年中的《基本法及國安法》測試使用。

與清華合辦公共行政碩士課程 將安排公務員修讀

特首林鄭月娥在《施政報告》提到，會檢視高級公務員的選拔及聘任機制。公務員事務局表示，會按着「能者居之」的原則，在未來數月檢視現時公務員高層職位的選拔聘任機制，包括檢視有否空間擴大可升任該等職位的職系及職級，務求把最有遠見和能力的官員放在最適合的位置。

當局稱，面對新時代對政府管治團隊的要求，局方會檢視首長級公務員的考績安排，包括檢視對首長級公務員的能力要求及評核人員的評核方法，以期更全面、更詳細地反映首長級公務員的能力和潛質，使選拔人才升任高級崗位時有準確的參考。

至於在高級公務員培訓方面，局方表示，會與內地知名院校合作，包括現正與北京大學共同設計及開辦公共行政管理碩士課程，安排高級公務員參加，第一屆課程在2022年開課，課程為期兩年，第一年需在北京大學修業，並自今年起資助獲部門提名的高級公務員參加清華大學「高級公共管理碩士香港政務人才項目」，提升公務員在公共行政方面的視野及專業知識。