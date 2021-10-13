馮檢基為網台「增髮」　稱參選立會難向拍檔交代　惟「永不說不」

前立法會議員馮檢基近日經營網台「Up Media HK」，距離立法會提名期不足一個月，外界關注他會否參選年底立法會選舉。馮檢基接受《香港01》查詢時表示，現忙於打理網台工作，又指若突然說參選，不知如何向搭檔交代。不過他承認就參選問題「有諗過一下嘅」，不會一定說參選或不參選，「Never say never」。

馮檢基最近以新髮型現身網台，他稱與編導朋友商討後決定「整頭髮」增加髮量，而且評價不俗，笑言有街坊向他指「馮生變咗樣」。



馮檢基在今年7月開設網台「Up Media HK」，不時評論時政，近日他的髮型轉變備受網民關注。馮檢基說，其編導朋友建議他可嘗試轉形象，故早前與朋友商討如何轉變，他透露曾有三個選擇，包括戴帽子、剃光頭及整頭髮。馮檢基指，戴帽子的選項由他提出，但討論後認為戴帽較通俗、「格數唔夠高」，故最終未有接納其建議。不過馮檢基亦曾在節目中戴帽子亮相，他稱該帽子印有「UP」字樣，正是代表其網台名稱。被問到會否有意公開發售帽子，他指暫未有打算，現時只派發給工作人員和嘉賓。

至於剃光頭選項，馮檢基稱擔心會顯得太兇悍和惡，朋友稱不符合其理性形象，故最後就決定「整頭髮」增加髮量。他稱完成後在街碰到街坊，有人說「馮生變咗樣」，評價不俗。馮檢基又指，以前不用多理會自己的頭髮，但現在要多打理，最重要是保持乾淨。

馮檢基指，現在不會再說「一定出（選）或一定唔出（選）」，僅稱「Never Say Never」。（資料圖片/林若勤攝）

再參選立法會？ 馮：「有諗過一下嘅」

立法會選舉提名期本月底展開，會否考慮再參選？馮檢基稱自己近年專注發展網台節目，一直以自負盈虧方式經營，至今仍未能達收支平衡，故近月開始出租工作室、幫人拍片等增加收入。馮檢基稱，若現在突然說參選，不知如何向搭檔交代。他承認就參選問題「有諗過一下嘅」，但絕大部分都是忙於處理網台工作。

他又提及，2018年參與九西補選時，受民主派同路人的「不民主對待」，當時親朋戚友叫他「（其他人）越唔想你選你越要」，故當時決意參選，他指現在不會再說「一定出或一定唔出」，僅稱「Never say never」。馮檢基指，留意到新思維狄志遠已開始準備選舉工程，如四處掛橫額等，但強調自己「一張Banner宜家都無」。

料民協通過參選機會高 能取足夠提名

對於民協明日將召開執委會討論是否參選，已退出民協的馮檢基認為，民協應說清楚參選與否的理由及其定位，提到當年民協考慮是否參選臨立會時，曾召開過11次會議，並進行民調了解民意。他認為，今次民協不一定要做民調決定，但必須向公眾解釋清楚。

馮檢基又稱，得悉廖成利表明有意參選，預料民協通過參選的機會高。至於他們是否能獲足夠提名，馮檢基認為，若民主黨不派員參選，民協取得提名的機會相對增加，過程困難但最後會成功。