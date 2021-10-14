房委會起樓慢？陳帆反駁「唔會話好叻」　惟建屋速度實際上唔錯

特首林鄭月娥早前表示，若房委會的建屋速度太慢，應支付輪候公屋現金津貼，言論惹起爭議。她及後見記者時解說，有關言論並非「建議」，只屬「得意想法」。

身兼房委會主席的運房局局長陳帆今早（14日）出席港台節目《千禧年代》，表示土地發展由生地變熟地需要過程，須經不少法定過程，「責任唔係如果錯咗搵邊個問責，而係點樣將責任做好佢」。對於房委會的建屋進度，陳帆指「就唔會話係好叻，但實際上唔錯」。

立法會前議員、民主黨張文光撰文，指「得意」除了包含有趣及奇怪之意，亦可解作沾沾自喜，自我陶醉，認為「口舌之爭很快過去，但公屋長龍仍在，才是真實悲哀，並不得意。」



特首林鄭早前表示，若房委會的建屋速度太慢，應支付輪候公屋現金津貼，惟她及後再指，有關言論非「建議」，只屬「得意想法」。（資料圖片／盧翊銘攝）

陳帆在節目中，被問及房委會在興建公屋進度的責任，他稱公屋供應的規劃是團隊工作，又強調發展土地由生地變熟地需要過程，「有好多法定過程要處理」。陳帆指「當土地交俾我哋，責任就喺我哋到」，但認為「責任唔係如果錯咗搵邊個問責，而係點樣將責任做好佢」。

陳帆：房委會四年來僅一項目延誤

陳帆又稱，熟地一但交到房委會手中，就會全速推進興建房屋。他強調未來將引入承建商一併負責設計及建造，令政府可聚焦督導工作，進一步加快建屋程序。陳提及近五年的建屋速度不錯，在15/16年度有四個項目延遲，到17/18年度後，只有18/19年度出現一個項目延遲，「當然，延遲有好多原因，但見到同事都好盡心盡力做。」

被問到房委會的建屋進度，陳帆稱作為房委會主席，「就唔會話係好叻，但實際上唔錯。」（資料圖片）

張文光：「得意想法」屬口舌之爭

張文光在《明報》專欄，指林鄭有關房委會代付津貼之說，引起公眾嘩然，指摘她諉過於人，林鄭卻以「得意想法」解說。張指實情是「特區造地不足，公屋輪候期近六年」，認為「口舌之爭很快過去，但公屋長龍仍在，才是真實悲哀，並不得意」。張續指「得意」包含有趣、可愛與奇怪之意，亦可解作沾沾自喜，自我陶醉，反問經歷政治巨變，何來「得意」？