倡發展九龍東鐵路緩解交通擠塞　工聯會促政府盡快「找數」

工聯會今（14日）召開記者會，提倡發展九龍東鐵路，由慈雲山連接彩雲、順利、秀茂坪、寶達到寶琳，同時建議於慈雲山站加設接駁系統，連接鄰近鑽石山站，將人流分流至觀塘線，解決東九龍交通擠塞問題。

工聯會九龍總幹事鄧家彪表示，政府在《鐵路發展策略2014》提出興建東九龍線，但至今發展仍遙遙無期，他批評政府就東九龍線「走數」對九東居民是不負責任。



鄧家彪強調，「新九線」規劃要早日落實，才可解決九龍東半山地區居民的交通問題。（廖雁雄攝）

建議設慈雲山至寶琳鐵路 改善區內交通

鄧家彪續指，九龍東半山區人口密集，不少公屋設於山上位置，加上該區近年有新型屋邨入伙，導致地區交通問題日益嚴重，強調「新九線」規劃要早日落實，才可解決九龍東半山地區居民的交通問題。

鄧家彪又指，由於涉及山勢問題，建議部份鐵路站採用「架空」設計模式，同時倡議全條鐵路採用「膠輪捷運系統」。他解釋「膠輪捷運系統」爬行斜坡能力較高，加上價格成本比重型鐵路便宜，有效降低造價成本。

立法會議員陸頌雄認為否決輕軌方案，間接加速啟德發展區的「死亡」。（廖雁雄攝）

倡「新輕軌」方案 將「九龍灣-啟德」循環路線分割

另工聯會建議就啟德輕軌作全新規劃，降低興建難度，令輕軌發展得以可行，立法會議員陸頌雄認為否決輕軌方案，間接加速啟德發展區的「死亡」。他強調輕軌能其帶來經濟利潤和社區發展，有助解決對外交通嚴重不足的問題，同時帶動新舊城區互動，為日後啟德體育園區發展作好準備。

鄧家彪提出，「新輕軌」方案可將原設計的「九龍灣-啟德」的循環路線分割，改組為九龍灣連接啟德遊輪碼頭和啟德中連接觀塘兩條線，解決需興建接駁觀塘天橋的問題。