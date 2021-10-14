民協開放黨員報名參選立法會　難言入閘機會高低

立法會選舉將於12月舉行，民協今日（14日）召開特別會員大會，討論是否派員參選。署理主席楊彧宣佈，開放給黨員報名參選立法會，收到提名後執委會將再作決定，但坦言現階段難言入閘機會。楊彧提到有黨員提出擔憂，指入到立法會作用亦不大，但同時有人提出不應放棄進入立法會發聲的機會。



目前尚未有民主派政黨落實派員參與選舉，而早前民主黨在報名期內沒有收到任何黨員報名。若民協最終派員參選，是第一個民主派政黨參與今屆選舉。



明接受報名22日截止 執委會作最終決定

楊彧表示，今日的特別會員大會，決定開放會員報名參予12月的選舉，並通過授權執委會處理，明日開始接受報名，本月22日截止，23日執委會將作最後決定。

楊彧強調，今次黨內報告方法參考以往做法，沒有特別設下門檻，執委會將考慮報名成員可否代表民協、能否代表市民發聲、以至民協資源是否足夠。他提到，民協以往派員參選亦是「一個起，兩個止」，現時區議員減少下，除了金錢，還有人手等資源亦需考慮。

形容決定艱難 料有支持者離棄 仍望做好民生

楊彧形容，今次黨內作出了艱難決定，因為會上有很多不同的意見，相信如何決定都會有支持者離棄。他解釋，目前政治形勢下，有街坊認為參選無用，但亦有會員望民生議題可在立法會發聲，最終會上大多數成員希望提供機會予有意者參選，而所有與會者都有表達意見、憂慮，最終大約超過一半會員參與特別會員大會。

他提到，會上其中一個討論，是不希望議會只有一把聲音，即使在政治或民主未必有太大發聲機會，仍希望做好民生部分。

至於民協成員能否入閘，楊表示難以評論，料可能有已辭職區議員報名，亦可能有背景「較清白」人士報名。

參選補平安？楊指難代他人回應

被問到決定開放參選是否希望透過參選「保平安」，楊彧只回應指，相信不同人有收到不同壓力，可能來自選民、其他同事、其他民主派等，惟各人有不同考慮，難以代表所有會員回應。

楊彧及署理副主席利瀚庭均表示，個人暫無意參選，亦暫未收到會員表示有意參選。早前，民協前主席、黃大仙區議員廖成利表態支持民協派員參選，自己亦願意參選。