新思維倡保留現區選制度　3-4人擬選立會　10.23會員大會拍板

新一份《施政報告》下周發表，新思維就《施政報告》提出一系列建議，包括保留區議會選舉、盡快恢復通關、設立5億元殘疾人士支援基金及重推「私人參建居屋計劃」等。



主席狄志遠表示，對新一份《施政報告》期望很高，若果政府不能藉機會扭轉局勢、逐步開放民主，將看不到香港前途所在。狄續指，包括他在內有3至4名成員正積極考慮參選立法會選舉，將於10月23日的會員大會作出決定。



倡盡快舉行區議會補選

新思維建議區議會保持選舉制度，保留現有的民主成份。副主席黃俊瑯認為，政府應盡快在立法會選舉及特首選舉後，補選區議會，在補選前需要有過渡方案，例如增設地區組織人士列席區議會及推出「接見市民計劃」。

狄志遠則指，不應否定防火、滅罪委員會對社會的貢獻，「但係咪能夠代替區議員角色？我哋有懷疑，因為區議員有授權，政府同市民都尊重授權角色.....而分區會無授權，只係義工。」他又指出，現時社會福利政策欠缺長遠規劃，要求特區政府設立短中長期福利政策規劃，並設立5億元殘疾人士支援基金，通過行政方式盡快支援受疫情影響的殘疾人士及照顧者家庭。

盼《施政報告》勿「眼高手低」

新思維成員、香港旅遊促進會總幹事崔定邦促請港府與內地及澳門商討全面通關，並建議重推「私人參建居屋」，調低補地價金額，借助地產商力量快速增加資助房屋單位。狄志遠期望新一份《施政報告》不要如過往「眼高手低」，需要有願景和有承擔，具備短、中、長期視野，才能真正解決社會問題，「當民生改善，民心必然回歸，政府要加把勁。」

狄志遠不低估溫和理性泛民參選的難度，但相信新思維的路線，對選舉的信心不斷增加。（黃寶瑩攝）

社會對新思維路線趨正面

被問到立法會選舉部署，狄志遠稱，包括他在內有3至4名成員正積極考慮參選，將於10月23日的會員大會決定派出多少人參與立法會選舉。至於中立路線會否爭取選民支持，他稱不同政黨派別參選都有難處，例如激進泛民目前參選空間非常小，建制派內部競爭激烈，他不會低估溫和理性泛民參選的難度，但他相信新思維的路線，對選舉的信心不斷增加。

狄志遠續指，他參選選委會是「試水溫」，坦言取得提名不容易，但認為社會對新思維的路線越來越正面。