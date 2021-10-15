鄧炳強斥有傳媒引導讀者抗拒23條立法　須慎防抹黑迅速應對

保安局局長鄧炳強今（15日）發表網誌，稱須慎防居心叵測的人再次千方百計把《基本法》23條「妖魔化」及惡意抹黑，又稱有個別傳媒機構利用他在上周《施政報告》政策措施記者會上的發言「故意誤導公眾」，「企圖引導讀者對立法產生抗拒印象」，因此他第一時間作出澄清，以正視聽。

鄧炳強又稱，相信隨着立法工作的推進，一些「別有用心」的人會繼續惡意阻攔及抹黑政府的立法工作，「我們會密切留意情況，迅速應對，令這些人無法得逞。」



下屆立法會全速展開23條立法工作

鄧炳強在網誌談及《基本法》23條立法，稱特區政府一直積極進行相關工作，包括研究2003年特區政府提交給立法會的草案及進行國家安全相關的法律研究，指當局正全速制訂有效務實的方案和條文，期望下屆立法會會期全速展開有關立法工作。鄧指政府有需要做好公眾諮詢，制訂適切的宣傳和解説方案，清楚闡述立法的原則和細節，避免誤解，並爭取社會支持。

保安局局長鄧炳強表示，未來會做好23條立法的工作，監督和宣傳國安法。（梁鵬威攝／資料圖片）

制訂網絡安全法 將進行公眾諮詢

鄧炳強指，保安局另一項重要立法工作是制訂網絡安全法，他指關鍵資訊基礎設施是社會及經濟命脈，一旦受到黑客攻擊、破壞，不單影響有關設施本身的運作及其提供的服務，更會產生連鎖效應，影響遍及整個社會，「例如，當供電系統因受到網絡攻擊而停頓，所有商業活動、金融活動、公共服務以至家居生活均有可能受到嚴重影響，令整個社會陷於停擺。」

鄧炳強指，政府會參考不同國家及地區的做法，就訂立網絡安全的法例進行準備工作，通過立法方式清晰界定關鍵資訊基礎設施營運者的網絡安全責任，從宏觀層面加強保障本港網絡系統及重要基礎設施資訊系統的運作安全，又指在訂定網絡安全法例的具體建議時，政府會與有關的業界進行討論，並會進行公眾諮詢。

皇崗新口岸清關安排須人大批准

鄧炳強又指，為配合大灣區建設藍圖及促進大灣區的人流和物流暢通，特區政府正與深圳市政府共同推展皇崗口岸的重建工作，並會在該口岸實施「一地兩檢」安排，雙方正就新口岸的設計方案及整體建設工程相關機制等進行討論，以期盡快落實設計並展開工程，待新口岸工程接近完成而相關港方口岸區的具體細節備妥後，兩地政府會適時提請全國人民代表大會常務委員會，批准在新皇崗口岸實施「一地兩檢」安排。

他續指，保安局亦會向立法會提交條例草案，為執行「一地兩檢」安排提供法律基礎，讓旅客能一次過完成兩地的清關手續。草案會宣布位於內地皇崗口岸的某範圍為港方口岸區，使香港法律適用於該處，以及就香港法院的司法管轄權訂定條文。

至於修訂《消防安全（建築物）條例》，當局期望可於明年進行公眾諮詢，公眾諮詢完結後，當局會把參考所得的意見，修改法例以授權有關部門進行相關工作，盡快提交條例草案予立法會審議。